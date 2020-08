Rugby : Faa'a s'impose face à Punaauia et s'installe en tête du championnat

Tahiti, le 2 août 2020 – Le Faa'a Aro Rugby a remporté samedi le choc qui l'opposait au Punaauia Rugby Club, leader du championnat avant cette troisième journée, sur le score de 22-17. Une victoire qui permet à Faa'a de s'installer en tête du classement. Dans l'autre rencontre de la soirée de ce samedi, le Papeete Rugby Club et le Arue XV Mili se sont neutralisés (15-15).



Après deux semaines de pause, le championnat de rugby a repris ses droits samedi à Fautaua pour sa troisième journée. Deux matchs au programme de la soirée, dont une confrontation entre les deux meilleures équipes de ce début de saison : Le Punaauia Rugby Club, leader du championnat grâce à ses deux succès au cours des deux premières journées face à Arue (20-5) et Pirae (13-12). Et le Faa'a Rugby Aro, son dauphin avec un bilan d'un match nul et d'une victoire.



Et ce sont les jaune de Faa'a qui ont frappé en premier. Au quart d'heure de jeu Haunui Tarahu, le capitaine de l'équipe, franchissait la ligne d'en but pour le premier essai de la partie (5-0). Punaauia a répliqué ensuite en passant une pénalité grâce à son buteur Mathias Delpoux (5-3). Puis Faa'a a pris le contrôle du match dans la deuxième partie de la première mi-temps, en s'installant dans la moitié de terrain adverse. Et le virevoltant Andrew Vanaa, sur une pénalité rapidement jouée à l'entrée des 22 mètres, a filé à l'essai. 10-3 en faveur de Faa'a à la pause.



Faa'a retombe dans ses travers mais résiste



Au retour des vestiaires les coéquipiers d'Andrew Vanaa ont continué sur leur lancée, en inscrivant rapidement deux nouveaux essais en un peu moins de dix minutes. Tinihauarii Tahuhu-Terani a tout d'abord profité du bon travail en mêlée de ses avants pour aplatir entre les poteaux (17-3). Et puis dans la foulée, de nouveau sur une mêlée, Faa'a a enchainé les passes après contact qui a envoyé Heremoana Mara à l'essai, permettant ainsi à son équipe de décrocher son deuxième bonus offensif en deux matchs (22-3).



Après une heure de jeu, Faa'a a quasiment tué le match. Sauf que les jaunes sont retombés dans leurs travers, en commettant de nombreuses fautes sur les rucks. Punaauia en a profité pour inscrire son premier essai de la partie par l’intermédiaire de Mathias Delpoux (22-10). Faa'a a clairement baissé de régime dans les vingt dernières minutes, et a écopé d'un carton jaune et d'un carton rouge. Les hommes de Thomas Lozano ont mis à profit leur supériorité numérique en franchissant une nouvelle fois la ligne d'en but sur un maul (22-17). Mais Faa'a a trouvé les ressources nécessaires pour résister au retour de Punaauia et pour finalement s’imposer. Un deuxième succès cette saison, synonyme de première place pour Faa'a. Le Punaauia RC se console de son côté avec le point de bonus défensif, et passe deuxième du championnat.



Dans l'autre rencontre de soirée, en dépit d'une domination dans le jeu le Papeete RC a du se contenter d'un match nul face au Arue XV Mili (15-15). Les deux équipes devront encore patienter avant de remporter leur premier match de la saison.