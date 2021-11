Rugby : Faa'a reste intouchable

Tahiti, le 28 novembre 2021 - Le Faa'a Rugby Aro a survolé, samedi à Fautaua, la deuxième journée du Challenge à X. Les hommes de David Mairau s'adjugent donc un nouveau titre cette année après les victoires au championnat à XV, à la Coupe de Tahiti et au tournoi à 7. Derrière Faa'a, le Punaauia Rugby Club a confirmé qu'il sera un sérieux outsider à XV. Et cette saison pourrait par ailleurs annoncer le retour au premier plan de Paea Manu Ura, club historique du fenua.



Le titre de champion à XV, la Coupe de Tahiti, le tournoi à 7 et il faut désormais ajouter le Challenge à X au palmarès du Faa'a Rugby Aro pour l'année 2021. Après avoir survolé la première journée du Challenge à 10, il y a deux semaines, les protégés de David Mairau ont remis ça, ce samedi, en signant de nouveau trois succès en autant de rencontres.



Faa'a a dominé d'abord le promu Jeunesse Rugby de Moorea (31-5), avant d'enchaîner face au Rugby Club de Pirae (24-5) et de conclure son sans-faute face à Paea Manu Ura (17-10). Et avec 24 points engrangés, Faa'a finissait donc en tête du classement. “Le Challenge à X c'est le titre qui nous manquait cette année et on avait à cœur de le remporter”, a indiqué le président du Faa'a Rugby Aro, Jules NG Pao. “Et pour le championnat à XV qui arrive, l'objectif est évidemment de conserver notre titre. Le coach David et nos joueurs sont tous motivés et on a les moyens de remettre ça.”

Punaauia veut monter d'un cran, la surprise venue de Paea Et en effet les joueurs de Faa'a peuvent être confiants avant la reprise du championnat à XV en décembre. Derrière les jaunes de Faa'a, le Punaauia Rugby Club (PRC) semble être le mieux armé pour embêter les champions en titre. Les orange de la côte ouest ont terminé deuxième du Challenge à X avec quatre victoires, un nul et une défaite. “Pour dire vrai, j'en attendais plus. Je ne suis pas totalement satisfait de notre tournoi”, a confié l'entraineur du PRC, Thomas Lozano. “On était demi-finalistes du championnat à XV, finalistes de la Coupe de Tahiti, on doit monter d'un cran encore cette saison. L'objectif ce n'est pas seulement d'embêter les gros, mais c'est de les battre. Même si je dois avouer que Faa'a reste au-dessus du lot. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver dans une saison.” Et en effet, avec de jeunes joueurs talentueux comme Florian Allegre, le PRC peut en effet prétendre à plus cette saison.



Et la bonne surprise de ce tournoi de pré-saison a été Paea Manu Ura, champion de deuxième division, la saison dernière. A l'issue des deux journées, les rouges et mauves ont décroché une belle troisième place au classement en laissant derrière eux des clubs comme Pirae, Papeete et Arue. “On a atteint notre objectif sur ce tournoi qui était d'embêter les gros. On a réussi à le faire alors que l'on avait des absents. Donc on devrait revenir plus fort à XV. A Paea, il y a une grosse culture rugby. On veut remettre Paea au plus haut niveau du rugby tahitien”, a affirmé, le coach de Paea, Hitiarii Teore.



On a hâte de retrouver tout ce beau monde pour la première journée du championnat à XV, qui devrait se jouer début décembre.





