Rugby/Coupe d'Europe: Toulouse-Exeter et Glasgow-Lyon annulés, calendrier chamboulé

Toulouse, France | AFP | mercredi 16/12/2020 - Les matches Glasgow-Lyon et Toulouse-Exeter prévus samedi et dimanche pour la 2e journée de Coupe d'Europe sont "annulés" en raison de plusieurs cas de Covid-19 chez les joueurs et membres de l'encadrement d'Exeter, qui vient de battre Glasgow, a annoncé l'organisateur mercredi.



Glasgow, dont plusieurs joueurs cadres ont été placés en isolation après le déplacement à Exeter, n'est "plus en mesure d'aligner une équipe d'un niveau suffisant" contre Lyon, a indiqué l'European Professional Club Rugby (EPCR) qui va convoquer des commissions pour "déterminer les résultats des rencontres annulées".



Toulouse et Lyon pourraient avoir match gagné sur tapis vert si l'on se fie au précédent castrais, le seul depuis le début de la pandémie dans les compétitions gérées par l'EPCR.



En septembre, Castres avait été éliminé du Challenge européen en raison de quatre cas de Covid-19 qui l'avait empêché de prendre l'avion pour Leicester, son adversaire au stade des quarts de finale.



Le choc entre Toulouse et Exeter dimanche était l'affiche la plus attendue du week-end entre le club le plus titré dans la compétition (quatre, à égalité avec le Leinster) et le champion en titre. Les deux clubs étaient parfaitement rentrés dans la compétition avec une victoire bonifiée en Ulster (29-22) et contre Glasgow (42-0).



Le déplacement du LOU en Ecosse était également très attendu après la prestation remarquée des hommes de Pierre Mignoni contre Gloucester (55-10).



Deux avantages, un inconvénient



Pour Toulouse et Lyon, l'annulation de ces chocs est à la fois une aubaine et un hic. Une aubaine car elle offre une pause inespérée et bienvenue à deux effectifs qui n'auront pas de pause pendant les fêtes, occupées par deux journées de Top 14, ni pendant le début de l'hiver avec l'enchaînement championnat/Coupe d'Europe/Tournoi des six nations.



La seconde aubaine concerne la course aux quarts de finale, très serrée avec cette formule raccourcie (4 matches au lieu de 6) et très relevée dans la poule B où Clermont, le Racing et le Munster postulent aussi. Une victoire sur forfait permettrait à Toulouse et Lyon de faire un pas sans effort vers la ligne d'arrivée, aux dépens des autres cadors mais surtour d'Exeter, dont la qualification paraît déjà compromise.



L'inconvénient, c'est que les deux clubs français doivent se réorganiser à la hâte et ne joueront plus avant le Boxing Day prévu dimanche 27 décembre, soit 16 jours sans jouer dans le cas de Toulouse (14 pour Lyon).



La perte de rythme pourrait être préjudiciable à ces deux équipes en grande forme - Toulouse reste sur 5 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues, Lyon sur 8 - même si le LOU est rodé avec 2 matches reportés en championnat pour des cas de Covid-19 dans son propre effectif. Début janvier, il devra d'ailleurs enchaîner trois matches en dix jours avec la réception de Montpellier mercredi 6 janvier.



Pour Toulouse, l'irruption du Covid-19 dans son calendrier est en revanche est une première cette saison.