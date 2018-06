Rugby – Championnat de Tahiti : Faa’a conserve son titre

La finale du championnat de Tahiti de rugby à XV s’est déroulée samedi soir à Fautaua. Au terme d’une belle rencontre, Faa’a a pu s’imposer 21 à 16 face à Pirae. On retiendra le magnifique essai du n°12 Andrew Vanaa dans un moment décisif. Faa’a, invaincu cette année, conserve donc son titre de champion de Tahiti de rugby à XV. Papeete s’incline 13-17 contre Punaauia dans la petite finale.







La tribune couverte du stade de Fautaua était pleine samedi soir pour la grande finale du championnat de Tahiti opposant Faa’a à Pirae. Juste avant, Papeete s’était incliné de justesse 13 à 17 face à Punaauia dans la petite finale.







C’est Faa’a qui inscrit le premier essai pour mener 5-0 puis Pirae inscrit une pénalité et revient à 5-3. C’est ensuite au tour de Faa’a d’inscrire une pénalité pour mener 8-3 avant que Pirae n’inscrive un essai de pénalité pour prendre l’avantage 10-8. Mais Faa’a marque un nouvel essai en force suite à une mêlée : 13-8 à la mi-temps.







En seconde période, Pirae revient à égalité 13-13 suite à une pénalité. Faa’a marque une nouvelle pénalité puis c’est le tournant du match, Andrew Vana’a accélère et marque un essai somptueux en traversant toute la défense de Pirae, 21-13 pour Faa’a. Pirae réduit rapidement le score grâce à une pénalité, continue de pousser mais cela ne suffira pas, score finale 21-16 pour Faa’a. SB







Parole à Andrew Vanaa :







Invaincus cette année mais pas facile ce soir ?







« Oui, ça n’a pas été si facile. Tous les matchs n’ont pas été faciles mais ce soir le résultat est là. Félicitations aux boyz qui ont fait un beau travail. Les efforts ont payé, on ne peut qu’être fier des joueurs de Faa’a et du staff aussi. On salue nos familles et on pense aux défunts qui nous ont quitté il n’y a pas longtemps. Vive le rugby. »







Ton analyse du match ?







« Dans la première mi-temps on a géré, même si on était en forme, en pensant à la deuxième mi-temps. On s’est battus jusqu’au bout et cela a payé. »







Ton essai a été décisif ?







« Oui, merci, voilà ! (rire) C’est sûr que c’était le bon moment. J’analysais la situation pendant que les copains faisaient le travail et, à un moment donné, il faut aussi que je serve à quelque chose, j’ai fait travailler ma vitesse. Je travaille ça à l’entrainement, l’explosivité. On joue aussi beaucoup de matchs. »







Il y a eu quelques moments chauds ?







« On va dire que c’est un sport de « brutes » pratiqué par des gentlemen, comme on dit (rires) »







Un dernier mot, un remerciement ?







« Merci à toute l’équipe, les joueurs de Faa’a, les coachs, les familles, je salue toute la population et vive le rugby. » Propos recueillis par SB







Parole à Teiki Dubois :







Une réaction après ce match ?







« Toute la saison, on est montés en régime. On a bien préparé notre coup et ce n’est pas passé à grand-chose. Sur la dernière action, cela se joue sur un petit détail, je pense qu’on aurait été capables d’aller au bout mais le sort a décidé qu’il y avait une faute sur cette dernière action. »







Un essai décisif du numéro 12 de Faa’a ?







« Ils ont des joueurs extraordinaires dont Andrew fait partie. Ils ont fait une très belle saison, ils méritent amplement ce titre. Je suis content de mes garçons, on a su donner du fil à retordre et c’est vraiment pas passé loin. Cela fait partie du sport, c’est un jeu à la base, il faut un gagnant et un perdant. On accepte, on tombe face à un beau champion. Merci à tous pour cette belle fête du rugby. » Propos recueillis par SB