Rugby :Faa'a domine Paea et reprend son fauteuil de leader

Tahiti, le 30 janvier 2022 - Le champion en titre, le Faa'a Rugby Aro a remporté, samedi à Fautaua, le choc face au Paea Manu Ura Rugby club sur le score de 29-12 avec cinq essais inscrits au cours de la rencontre. Dans les autres rencontres du week-end, le Punaauia Rugby Club a assuré l'essentiel face au Papeete Rugby Club (18-3). Et le Jeunesse Rugby Moorea a remporté son premier succès de la saison face au Arue XV Mili (27-18).



Après plus d'un mois de trêve, l'ovalie a repris ses droits ce week-end avec la 3e journée du championnat à XV. On retrouvait notamment le champion en titre, le Faa'a Rugby Aro qui était opposé au Paea Manu Ura Rugby, surprenant leader à la trêve après leurs victoires contre le Rugby Club de Pirae et le Jeunesse Rugby Moorea.



Et pendant un quart d'heure, les mauves de la côte ouest ont résisté aux assauts des hommes de David Mairau qui ont franchi pour la première fois la ligne d'en-but après une belle action en sortie de mêlée (5-0). Faa'a a ensuite porté un deuxième coup à la demi-heure lorsque Tahiarii Richmond a transpercé la défense de Paea avant d'offrir un essai tout cuit à un coéquipier (12-0). Et juste avant la mi-temps, le champion allait de nouveau frapper avec un troisième essai (17-0).



Après la pause, le jeu a été plus haché avec beaucoup de fautes de main de part et d'autre du terrain. Et à l'heure de jeu, Paea a redonné un peu de suspens au match en franchissant pour la première fois la ligne d'en-but (17-5). Mais sans paniquer, Faa'a a parfaitement géré la fin de match. D'abord en inscrivant un quatrième essai, pour le bonus offensif, à la suite encore d'un beau mouvement initié en mêlée (24-5). Et sur un dernier exploit de leur arrière, Graham Richmond, Faa'a allait finalement s'imposer sur le score de 29-12, un essai transformé de Paea en fin de match ne changeant pas la donne. Conséquence au classement, les jaunes reprennent le fauteuil de leader à leurs adversaires du soir.

Un succès poussif pour Punaauia Un autre favori au titre de champion faisait également sa rentrée sur les terrains ce week-end. Le Punaauia Rugby Club, vainqueur de ses deux premières rencontres, était opposé au Papeete Rugby Club qui disputait pour sa part le premier match de sa saison. Si les hommes de Thomas Lozano partaient favoris du match, ces derniers ont eu beaucoup de mal à développer du jeu, face pourtant à une formation de la capitale qui a été réduite à 14 peu avant la demi-heure de jeu. Et juste avant la mi-temps Punaauia a enfin fait sauter le verrou de Papeete en inscrivant le premier essai du match. Et grâce à une pénalité de Mathias Delpoux Punaauia menait 8-3.



En seconde période la qualité de jeu a nettement baissé et les deux équipes se sont globalement neutralisées. Finalement au bout du temps réglementaire, les coéquipiers de Florent Allègre se sont mis à l'abri en inscrivant un deuxième essai. Score finale 18-3 pour Punaauia qui signe un succès poussif.



Enfin dans la troisième et dernière rencontre du week-end, le Jeunesse Rugby Moorea s'est offert, à Afareaitu, sa première victoire de la saison en disposant du Arue XV Mili sur le score de 27-18, avec en prime le point de bonus offensif. A noter que le Rugby Club de Pirae était exempté de match ce week-end.

