Ruban rose à Uturoa

Raiatea, le 16 octobre 2022 – Les élèves de terminale mention accompagnement, soins et service à la personne (ASSP) du lycée professionnel de Uturoa se sont mobilisés pour la prévention du cancer du sein, dans le cadre d’Octobre rose. Ils sont allés à la rencontre des passants aux alentours du marché de Uturoa, afin de les informer sur la maladie et le dépistage.



Plusieurs jeunes étaient présents au centre-ville de Uturoa, jeudi matin, pour aller à la rencontre des passants. La terminale mention accompagnement, soins et service à la personne (ASSP) du lycée professionnel de Uturoa s’est en effet mobilisée dans le cadre d’Octobre rose, et donc en faveur du dépistage du cancer du sein. Les élèves ont organisé cette action en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Institut du cancer de Polynésie française (ICP).



Les lycéens ont pu informer les habitants présents sur l’importance de se faire dépister et sur la mammographie, notamment l’opération Fais ta radio titi, qui rend gratuit l’examen tous les deux ans pour les femmes de plus de 50 ans. Prévenir le cancer est en effet primordial, car plus tôt il est pris en charge et traité, meilleures sont les chances de guérison.



Grâce au partenariat, plusieurs lots ont été récupérés, et la classe ASSP a organisé un jeu pour les personnes interrogées dans la ville. Après une série de questions sur le cancer du sein, les élèves ont informé sur la façon de le détecter, l’importance de l’autopalpation à partir de 25 ans et la vérification de l’aspect de sa poitrine. Ils précisaient aussi les facteurs de risques tels que le tabac et la malnutrition et insistaient sur l'importance de la prévention incitant à faire du sport, manger équilibré ou privilégier l’allaitement long. À l’issue de l'opération, les passants étaient invités à tirer au sort un petit lot pour repartir avec un souvenir de l’opération.



Les élèves ont monté leur projet, encadrés par leur professeure principale, Sabine Archimbaud, enseignante en sciences et techniques médico-sociales (STMS). Cette opération entre dans le cadre du baccalauréat qu’ils préparent, puisqu’ils doivent mener des actions d’éducation à la santé.

Naumi Tiatoa, en terminale ASSP au lycée professionnel de Uturoa

“On leur donne le plus d’informations possible”



“Ça se déroule bien, on va à la rencontre de personnes qui veulent bien participer. Les femmes mais aussi les hommes, car ils peuvent aussi être concernés par ce cancer. Certaines personnes viennent aussi directement vers nous. On leur pose des questions par rapport au cancer du sein, comme ‘Comment il est-il détecté ?’, ‘À partir de quel âge il faut surveiller ses seins ?’ ou ‘Quels sont les moyens de prévention ?’. En majorité, les gens connaissent le sujet mais n’ont pas toutes les réponses, alors on leur donne le plus d’informations possible. C’est la première fois qu’on fait cette action sur Uturoa, et c’est notre classe qui a décidé de l’organiser. On a préparé notre stand en faisant des affiches et des recherches sur le cancer du sein. Ça nous a permis de nous renseigner aussi, car on s’est rendu compte qu’on ne connaissait pas bien le sujet. C’est bien aussi parce que c’est ma dernière année de lycée, et j’ai choisi ce baccalauréat car je voudrais être infirmière plus tard, donc ça sera utile.”

Rédigé par V.Leroi le Dimanche 16 Octobre 2022 à 10:41