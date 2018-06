Royaume-Uni: l'armée en renfort contre un incendie dans la lande, près de Manchester

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 27/06/2018 - Une centaine de soldats de l'armée britannique ont été déployés jeudi pour prêter main forte aux pompiers qui luttent contre un incendie d'une rare envergure dans la lande de Saddleworth Moor (est de Manchester).



L'armée va fournir "un soutien efficace et des ressources supplémentaires", a expliqué Tony Hunter, un responsable des pompiers de Manchester, jeudi, lors d'une conférence de presse. "La lande est très difficile d'accès", a-t-il expliqué.

"Une centaine de soldats" et un hélicoptère de transport lourd Chinook ont été envoyés en renfort des pompiers, a annoncé le ministre de la Défense. L'hélicoptère "transportera de l'équipement lourd tel que des pompes de grand volume vers des zones qui sont difficiles d'accès en raison de la nature du terrain".

Le feu, nourri par la vague de chaleur qui touche l'Angleterre depuis quelques jours, avait été qualifié mardi soir "d'événement majeur". La situation est "extrêmement décevante, ça continue à brûler lentement", a expliqué jeudi le responsable des pompiers, qui craint que le vent ou la montée des températures ravivent les flammes, dans cette zone tourbeuse.

"Il n'y a pas de prévision de pluie pour les prochains jours, donc cela pourrait se prolonger pendant des jours voire des semaines", a-t-il averti.

Plus d'une centaine de pompiers ont été déployés au plus fort de l'incendie, qui s'est étendu sur plusieurs kilomètres de long, dans cette zone faiblement peuplée de la chaîne montagneuse des Pennines, à environ une heure de route de Manchester, la grande ville du nord-ouest de l'Angleterre. Mercredi soir, leur nombre avait été réduit à une cinquantaine de pompiers.

Trente-quatre foyers avaient été évacués par mesure de précaution mais les habitants ont pu regagner leurs foyers. Aucun blessé n'est à déplorer.