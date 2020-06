Rowena Nouveau : "Handicapée, mais tellement plus encore"

Pour faire simple et éviter les termes médicaux compliqués

TAHITI, le 25 juin 2020 - "Vivre Son Handicap en Polynésie" témoigne, sensibilise, fait sourire, encourage. Cette page Facebook, créée et animée par Rowena Nouveau, présente des actions et initiatives locales et nationales en lien avec le handicap.Photographies, coups de cœur, remerciements, focus, coups de projecteur, vidéos documentaire sont postés à bon rythme.Les informations sont toujours positives. Car Rowena Nouveau, sans gommer les difficultés et obstacles de son quotidien, est heureuse. Son entourage le constate en permanence, ses interventions le prouvent. Comme celle de juin 2019 lors du TEDxPapeete #5 sur le thème Out of shell.Pendant dix minutes, après une brève explication des origines de son handicap, elle a raconté son parcours.Rowena Nouveau est une très grande prématurée. Elle est née à 6 mois de grossesse. "", résume-t-elle, "".En terme médicaux, Rowena Nouveau souffre de la maladie de Little ou diplégie spastique infantile. Elle ne peut pas marcher.Depuis 27 ans, malgré les obstacles et les moments de tristesse parfois, elle ne se rappelle pas avoir été malheureuse à cause de son handicap. Elle garde plutôt en tête son enfance heureuse, sa famille aimante et combative, ses amis présents, les expériences qui l’ont faite grandir.Selon elle, le handicap est une "" et comme toute différence elle "". Mais, tout le monde peut changer son regard sur la différence et refréner ses jugements hâtifs, "".Même avec différence, la vie peut-être belle, répète Rowena Nouveau. "Oui je suis handicapée et oui, c’est un peu plus compliqué." Elle ne peut pas se déplacer librement. Elle doit accepter qu’il y a certaines choses qu’elle ne pourra jamais faire comme courir, danser sur ses deux jambes.Elle doit supporter les regards compatissants et les jugements. "" Ce qui n’est pas "", mais "". "Elle en a pris son parti. Elle ne cache à personne sa situation, qui reste personnelle. Elle insiste : "". Aussi encourage-t-elle à la prise de parole.À ce niveau, elle montre l’exemple. "Pour preuve, en 2012, elle a interpellé les porteurs du projet de nouvelle gare maritime inadaptée pour les personnes en fauteuil. ", rapporte Rowena Nouveau.En 2017, elle n’a pas hésité à rédiger une lettre au président de la Polynésie française. Elle écrivait : "".Quelques jours auparavant, elle avait souhaité aller au cinéma. Rénové, l’établissement n’avait pas tenu compte des contraintes de toutes les personnes fréquentant ses salles. Une loi oblige pourtant à l’accessibilité pour tous. "".Son indignation est restée vaine. "À ceux qui répondent que les personnes handicapées sont finalement trop peu nombreuses pour justifier des investissements et surcoûts d’aménagement, Rowena Nouveau répond que les aménagements serviraient à une grande partie de la population : personnes âgées, poussettes, handicapés temporaires…Les obstacles persistent donc. Pour aller faire une course en ville, elle doit trouver un conducteur pour l’accompagner, "", reconnaît-elle en souriant. Si elle opte pour un voyage en bus, il lui faut trouver un arrêt de bus adapté puis attendre qu’un bus équipé pour l’accueil des personnes en fauteuil s’arrête.Une fois en ville, elle doit réussir à monter et descendre les trottoirs, faire attention en certains endroits au revêtement de la route, aux trous et aux bosses, aux pentes. Elle doit choisir un distributeur automatique de monnaie adapté et sélectionner les magasins accessibles. Pour profiter de la mer, elle doit être accompagnée sans quoi elle s’arrête en bordure de plage.Pour autant, Rowena Nouveau ne baisse pas les bras. "", reprend-elle "".