Roland-Garros: le public invité à quitter le stade en raison du couvre feu

Paris, France | AFP | dimanche 30/05/2021 - Le public a été invité à quitter le stade de Roland-Garros vers 20h15 afin de respecter le couvre feu instauré à partir de 21h00 (19h00 GMT), a constaté l'AFP sur place.



"Les portes du stade fermeront à 20h45. Nous vous remercions de prendre vos dispositions afin de quitter les tribunes pendant un changement de côté", a égrené une annonce diffusée sur les courts à partir de 20h20.



A 20h35 locales, l'annonce s'est faite plus pressante: "Mesdames et messieurs, les portes fermeront dans dix minutes". Et à 20h45, la messe était dite: "Mesdames et Messieurs, fermeture des portes du stade au public". Seules les personnes munies d'une accréditation étaient désormais autorisées à rester. Cette opération risque de se répéter tous les soirs jusqu'au 8 juin inclus, le couvre feu passant ensuite à 23h00.



La plupart des tribunes s'étaient effectivement vidées avant 20h45, sauf sur le court Simonne-Mathieu où Corentin Moutet et Laslo Djere se lançaient dans un tie break.



Juste après 20h45, à la fin de ce jeu décisif, les spectateurs du Simonne-Mathieu ont de nouveau été invités à partir: "Merci pour votre énergie et votre soutien. Malheureusement, en raison du couvre feu nous vous remercions de bien vouloir vous diriger vers la sortie. Le match se terminera à huis clos".



Tous sont alors partis... sauf un petit groupe. Ce qui a déplu à Moutet qui a refusé de reprendre la partie en leur présence.



"Je ne joue pas tant qu'ils sont là, ils n'ont pas d'accréditation", a-t-il expliqué à l'arbitre. "Pouvez-vous rappeler les gens qui étaient assis dans mon box", a-t-il ensuite demandé en voyant que les autres ne quittaient pas le court. Tout le monde est finalement parti et le match a repris.



Quatre matchs commencés avec du public se sont ainsi terminés à huis clos, tandis que deux devaient se jouer totalement à huis clos.



Les organisateurs de Roland-Garros ont obtenu des autorités l'autorisation de faire entrer un peu plus de 5.000 personnes pour les dix premiers jours du tournoi, avant de passer à un plafond de 13.000 pour les cinq derniers, lorsque la jauge autorisée passera de 35% à 65% de la capacité maximum.