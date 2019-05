Roland-Garros: Pouille éliminé au 2e tour en cinq sets et deux jours

Paris, France | AFP | vendredi 31/05/2019 - Le N.2 français Lucas Pouille (26e) a été éliminé au deuxième tour de Roland-Garros en cinq sets (7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7) sur deux jours par le Slovaque Martin Klizan (55e) vendredi.





Le match entre les deux joueurs avait été interrompu par l'obscurité avant même 21 heures alors que Klizan menait 3 jeux à 1 dans la quatrième manche jeudi soir.



De retour sur le court Philippe-Chatrier en début d'après-midi vendredi, Pouille a idéalement repris la partie en alignant cinq jeux d'affilée pour égaliser à deux sets partout. Puis, dans le set décisif, il a distancé le gaucher slovaque 5 jeux à 3 et a servi pour le gain de la rencontre à 5-4. En vain. Klizan a eu le dernier mot après un peu plus de quatre heures de jeu cumulé.



Pouille n'était pas arrivé sur la terre battue parisienne dans les meilleures dispositions : entre sa demi-finale à l'Open d'Australie fin janvier et Roland-Garros, l'élève d'Amélie Mauresmo n'avait enregistré qu'une victoire sur le circuit principal, à Madrid début mai (contre Coric).



Pour une place en huitièmes de finale, Klizan défiera le Russe Karen Khachanov (11e) dès samedi.



Pouille éliminé, le nombre de joueurs français à avoir rallié le troisième tour reste bloqué à cinq. Trois sont en lice dès ce vendredi : Benoît Paire (contre Pablo Carreño Busta), Nicolas Mahut (contre Leonardo Mayer) et Corentin Moutet (contre Juan Ignacio Londero).