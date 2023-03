Rohutu Teahui et Teherearii Oopa bousculent encore les tablettes des records

Tahiti, le 13 mars 2023 - Le meeting Joël Rossi qui s’est tenu de vendredi à dimanche à la piscine Tipaerui a été marqué par des records locaux. Rohutu Teahui et Teherearii Oopa qui sont coutumiers du fait ont établi de nouvelles performances de référence en dos dans leur catégorie d’âge.



L’Olympique de Pirae a organisé ce week-end dans le grand bassin de Tipaerui le meeting Joël Rossi, un rendez-vous qui commémore depuis une trentaine d’années la mémoire du fondateur de l’Olympique de Papeete devenu par la suite l’Olympique de Pirae. La compétition était ouverte à toutes les catégories d’âge et qualificative aux Championnats de France élite, open, juniors et eau libre ainsi qu’aux Jeux du Pacifique 2023 qui auront lieu en fin d’année aux îles Salomon. Elle s’inscrivait en outre comme un dernier test en compétition avant les Championnats de France juniors qui auront lieu début avril à Chartres et pour lesquels cinq nageurs tahitiens ont obtenu leur qualification, une densité inédite pour la natation tahitienne qui n’avait jamais qualifié autant de nageurs pour les France juniors.



Mais si Naël Roux, Déotille Videau et Heimaruiti Bonnard feront le déplacement à Chartres, Teherearii Oopa fait l’impasse sur le rendez-vous national et la participation de Rohutu Teahui est pour l’instant en suspens. Le nageur du CNP n’a pas encore l’âge requis (à six mois près) pour intégrer une compétition nationale junior, la Fédération tahitienne de natation ayant demandé une dérogation dans la mesure où Rohutu Teahui réalise des performances qui sont du niveau des 2è année juniors. Le jeune homme s’est d’ailleurs encore distingué ce week-end en établissant de nouvelles MPR (Meilleures Performances Régionales) des 14, 15 et 16 ans sur 100 mètres dos en 1’ 01’’ 67 et il a récidivé sur 200 mètres dos en établissant les MPR des 14 et 15 ans en 2’ 15’’ 98.



Retour de Keha Desbordes



Ces performances seront-elles de nature à infléchir la position de la fédération française, rien n’est moins sûr car la FFN n’a pas pour habitude d’accorder des dérogations d’âge. Teherearii Oopa a lui l’âge requis pour participer aux Championnats de France juniors mais il a décidé de ne pas y aller sauf retournement de situation. Dommage car lui aussi a été l’auteur d’une MPR dimanche en portant le temps de référence des 15 et 16 ans à 28’’ 28 sur 200 m. dos.



Quant aux trois partants certains aux France juniors, ils ont réalisé des performances intéressantes ce week-end bien qu’ils sortent d’une lourde charge de travail ces dernières semaines et qu’il leur faut digérer cela.



Autre fait marquant lors du Meeting Joël Rossi, le retour à la compétition de Keha Desbordes, l’ancien grand espoir de la natation locale qui avait pris du recul avec la discipline depuis un an. Il s’est confié sur sa décision de renouer avec la natation :’’La natation ne me manquait pas trop au début car je m’étais orienté vers les arts martiaux. Mais au fil du temps, le besoin de nager était toujours plus fort et j’ai d’abord travaillé pour revenir à un bon niveau avant de me lancer en compétition comme ce fut le cas aujourd’hui. Mon objectif maintenant c’est de retrouver mon tout meilleur niveau et d’obtenir ma qualification pour les Jeux du Pacifique’’.



Et le sociétaire de l’OLP est déjà revenu à un bon niveau comme il l’a démontré lors du 50 mètres NL qu’il a remporté en 24’’ 94. La liste des qualifiés tahitiens pour les Jeux du Pacifique n’est pas très dense à l’heure actuelle et l’objectif de Keha Desbordes est une bonne nouvelle pour la natation locale.

Les vainqueurs DAMES

-50 m. NL : Heimiti Bertrand (I Mua) 28’’ 92

-100 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 1’ 02’’ 43

-200 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 2’ 16’’ 90

-400 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 4’ 49’’ 99

-800 m. NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 10’ 01’’ 83

-50 m. brasse : Hereiti Moro (OLP) 38’’ 54

-100 m. brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 1’ 22’’ 85

-200 m. brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 2’ 55’’ 79

-50 m. papillon : Toreana Narii (I Mua) 31’’ 57

-100 m. papillon : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 1’ 10’’ 66

-200 m. papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 36’’ 36

-50 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 32’’ 77

-100 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 14’’ 82

-200 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 36’’ 57

-200 m. 4 nages : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 2’ 48’’ 64

-400 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 5’ 25’’ 91



MESSIEURS

-50 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 24’’ 94

-100 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 54’’ 37

-200 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 00’’ 65

-400 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 4’ 14’’ 25

-800 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 8’ 48’’ 43

-1500 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 16’ 38’’ 61

-50 m. brasse : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 31’’ 45

-100 m. brasse : Naël Roux (CNP/CPP) 1’ 09’’ 04

-200 m. brasse : Tamatahi Jordan (CNP) 2’ 33’’ 64

-50 m. papillon : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 26’’ 40

-100 m. papillon : Eliott Iacono (Nice) 59’’ 06

-200 m. papillon : Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 14’’ 20

-50 m. dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 27’’ 59

-100 m. dos : Rohutu Teahui (CNP) 1’ 01’’ 67

-200 m. dos : Rohutu Teahui (CNP) 2’ 15’’ 98

-200 m. 4 nages : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 2’ 20’’ 63

-400 m. 4 nages : Sosthène Videau (CNP/CPP) 5’ 04’’ 62

