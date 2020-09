Rohfritsch démissionne, Teva candidat

Pourquoi avoir choisi de démissionner maintenant ?



"C'est beaucoup de travail pour ma part et puis un engagement pour ma population qui était très fort. Mais néanmoins, je pense qu'il faut porter, particulièrement en cette période-ci, nos valeurs au plus haut. Et je souhaite me présenter à cette élection sénatoriale en tant que Teva et pas en tant que vice-président. Bien sûr, j'ai mon expérience et j'en fait un atout pour cette élection dans la mesure où j'ai été amené à gérer des dossiers importants pour le Pays. Mais je ne souhaite pas non plus de polémiques stériles, à l'heure où on doit tous se rassembler, qui viendraient dire que Teva Rohfritsch fait campagne et utilise les moyens du Pays. (…) Ce n'était pas une décision facile à prendre. On ne quitte pas des fonctions de vice-président sans un peu d'émotion. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne quitte pas le va'a. Je change de position pour ramer encore plus fort, mais à Paris."



Dans quel groupe allez-vous siéger si vous êtes élu ?



"Pour l'instant je ne siège pas au Sénat. Mais clairement nous nous engageons à soutenir la majorité présidentielle. Parce que l'heure est à l'unité ici, mais également à Paris. On n'a plus le luxe d'être divisé ici et à Paris. Donc on souhaite travailler de manière confiante mais aussi franche, parce que nous allons siéger pour défendre les intérêts généraux des Polynésiens, de nos grands électeurs mais aussi de la population. Défendre aussi l'identité de la Polynésie française, être vigilant sur tous les projets de loi qui ne concernent pas la Polynésie mais qui ne doivent pas venir empiéter sur nos compétences. Et puis surtout établir un dialogue constructif avec le gouvernement central, avec les groupes au Sénat. Il faut que notre voix soit entendue."



Vous partez juste après avoir établi le plan de relance, est-ce que vous n'avez pas un goût d'inachevé ?



"On a toujours l'impression dans ces fonctions-là que le travail n'est jamais fini. Mais j'ai tenu à boucler ce plan de relance pour nous tous. Je ne m'imaginais pas partir du gouvernement sans laisser une feuille de route économique et sociale. Il y a beaucoup de mesures, 216, mais aussi des besoins de financement. Et je crois que je peux peut-être être utile sur ce volet-là maintenant. Et je crois qu'en ayant été un peu l'architecte, comme le président l'a dit, de ce plan de relance, ça me permet de le maîtriser parfaitement et d'aller le défendre à Paris. Parce qu'il faut obtenir à la fois des fonds pour le fonctionnement, pour les aides sociales, la solidarité, l'augmentation du Diese, l'indemnisation du chômage partiel et en même temps obtenir des financements pour nos investissements."