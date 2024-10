Rodri remporte le Ballon d'or 2024

Paris le 28 octobre 2024. Le milieu de terrain de Manchester City et de l'Espagne Rodri a remporté le Ballon d'or 2024, devant l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius, dont le club a boycotté la cérémonie lundi soir à Paris.



Vainqueur et meilleur joueur de l'Euro-2024 avec la "Roja", champion d'Angleterre avec les "Citizens", Rodri est arrivé en béquilles sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris, car il s'est gravement blessé au genou en début de saison.

"Je crois que ce trophée consacre ma victoire mais aussi la victoire d'autant de joueurs espagnols, d'Iniesta, de Xavi (qui n'ont pas remporté de Ballon d'or NDLR), c'est une victoire du foot espagnol et de la figure du milieu de terrain", a-t-il dit.

C'est la première fois depuis le défenseur italien Fabio Cannavaro en 2006 qu'un joueur qui n'évolue pas à un poste strictement offensif remporte le trophée. En 2003, le milieu tchèque Pavel Nedved, un joueur au profil s'approchant de celui de Rodri, avait était couronné.

"J'ai énormément d'amis qui m'ont envoyé des messages pour me dire +C'est le foot qui a gagné+", a ajouté le vainqueur, dont la blessure était survenue cinq jours après qu'il se soit élevé publiquement contre les cadences infernales dans le football.

Il a eu un mot pour son coéquipier en Dani Carvajal, 4e, mais absent car le Real Madrid a boycotté la soirée en comprenant qu'aucun de ses joueurs n'était lauréat.

"J'aimerais parler à Carvajal qui méritait d'être ici mais qui est blessé, je suis convaincu que Lamine (Yamal) remportera ce même prix très bientôt", a ajouté Rodri, en citant ensuite son jeune coéquipier du Barça, qui a reçu en début de soirée le trophée Kopa du meilleur jeune.

Rodri est le troisième Espagnol récompensé après Alfredo Di Stefano (1957, 1959) et Luis Suarez (1960).

Mais son triomphe a été en partie éclipsé médiatiquement par le boycott de la cérémonie par le Real Madrid.