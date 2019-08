Rodolphe Bernadino, champion du monde de va’a marathon

PAPEETE, le 13 août 2019 – La troisième journée de compétition des championnats du monde de va’a marathon s’est terminée ce mercredi soir (mardi à Tahiti NDLR). Rodolphe Bernadino a pu ramener une nouvelle médaille d’or à Tahiti en s’imposant dans la course de la catégorie V1 vétéran 60.



Il boucle les 16 km de la course en 1H34’23 avec plus de quatre minutes d’avance sur le Calédonien Bernard Bastien et plus de six minutes d’avance sur le ressortissant des îles Cook Allen Sullivan. Dans l’autre des deux dernières courses de la troisième journée, dédiée à la catégorie vétéran 40, victoire du Hawaiien Manny Kulukulualani en 1H’27’40. Daniel Leprado termine à la deuxième place (+2’11), devant le Brésilien Paulo Dos Reis de Souza.



Sur cette troisième journée, trois médailles d’or supplémentaires ont été remportées par la délégation tahitienne sur un total de cinq courses : dans les catégories V1 vétéran dame 50 (Mahinatea Bernadino), V6 junior homme (Team Opt), et V1 vétéran homme 60 (Rodolphe Bernadino). SB