Rodolphe Apuarii reconduit à la tête de la fédération de va'a

PAPEETE, le 21 septembre 2019 - Seul candidat à sa succession, Rodophe Apuarii a été de nouveau élu samedi président de la Fédération tahitienne de va'a. "Ma feuille de route reste la même. Envoyez nos aito aux Championnats du monde et poursuivre le développement du va'a dans les îles. Et je resterai avec mon équipe à l'écoute des présidents de clubs", explique l'intéressé.



C'est sans surprise que Rodolphe Apuarii, président sortant de la Fédération tahitienne de va'a et seul candidat à sa succession (FTV), a été de nouveau reconduit samedi dans ses fonctions lors de l'assemblée générale de la FTV.



"Je crois que les présidents de clubs sont satisfaits du travail qu'a mené mon équipe au cours des quatre dernières années", a indiqué l'intéressé. "Ma feuille de route reste la même. Envoyez nos aito aux Championnats du monde et poursuivre le développement du va'a dans les îles. Et je resterai avec mon équipe à l'écoute des présidents de clubs. Je suis également président du club de Mou'a Tamaiti de Papara, je connais donc toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés, par exemple au niveau de l'aspect financier, matériel ou autres."



Au cours de sa première mandature Rodolphe Apuarii se félicite notamment d'avoir assaini les comptes de la FTV. "En 2015 lorsque nous avons pris les rênes on avait un déficit de plus de 16 millions de francs à la fédération. Et fin 2018 on avait un excédent de plus de 1,6 millions de francs. On a réussi à réduire les coûts de fonctionnement mais on a surtout eu la chance d’accueillir à Tahiti deux Championnats du monde de va'a. Et on avance également en toute transparence", explique Rodolphe Apuarii.





Cadre technique et développement du va'a féminin





Dans les futurs projets de la FTV, le recrutement d'un cadre technique, "si nous avons les moyens de payer son salaire", indique le président. Ou encore le développement du va'a féminin notamment dans les catégories jeunes. "Evidemment cela dépendra de la volonté de chaque club. Parce que ce n'est pas toujours facile de mobiliser des entraineurs pour s'occuper uniquement d'une catégorie. Mais j'encourage les clubs à le faire", précise le président de la FTV.