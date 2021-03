Robert Bernut poursuivi pour "banqueroute" à la SMPP-Sogeba

Tahiti, le 16 mars 2021 - L'ancien dirigeant de la SMPP-Sogeba, Robert Bernut, a comparu devant le tribunal correctionnel mardi pour “execution d'un travail clandestin” et “banqueroute”. Il lui était notamment reproché d'avoir “gravement augmenté” le passif de sa société alors que cette dernière venait d'être placée en redressement judiciaire. Deux ans de prison avec sursis probatoire, assortis de l'execution provisoire ont été requis à son encontre. Le tribunal rendra sa décision le 23 mars.



Le tribunal correctionnel de Papeete a jugé mardi l'ancien dirigeant de la société de construction SMPP-Sogeba, Robert Bernut, poursuivi pour “execution en Polynésie française d'un travail clandestin” et “banqueroute”. Il lui était reproché de n'avoir payé ni ses salariés, ni les cotisations dues à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) alors que sa société avait été placée en redressement judiciaire. Entre 2012 et 2014, Robert Bernut avait également crée un passif postérieur au redressement en augmentant ses dettes de plus de 200 millions de Fcfp, en se refusant pour autant à se déclarer en cessation de paiements.



A la barre du tribunal correctionnel mardi, Robert Bernut a longuement expliqué que la SMPP-Sogeba avait complètement perdu pied lorsqu'elle avait été chargée de la construction du Centre hospitalier de la Polynésie française –initialement confiée à la société Bouygues– et que le Pays n'avait pas “honoré” ses engagements financiers, signant ainsi le “début de la fin” pour la société florissante qu'il dirigeait jusqu'alors. C'est dans le cadre d'une enquête ouverte sur les conditions de la passation des lots du chantier du CHPF que Gaston Flosse et Robert Bernut avaient d'ailleurs été mis en examen, avant de bénéficier d'un non-lieu.