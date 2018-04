Rixe de Papara: les prévenus condamnés à des peines comprises entre 8 mois avec sursis et 3 ans de prison ferme

PAPEETE, le 11 avril 2018 - Après en avoir délibéré, les magistrats du tribunal correctionnel de Papeete ont condamné les dix prévenus à des peines comprises entre 8 mois avec sursis et 3 ans de prison ferme. Ils étaient tous poursuivis pour des violences volontaires commises sur trois individus lors d'une rixe à Papara le 19 juillet 2014 qui avait coûté la vie à un jeune homme de 22 ans. Aucun mandat de dépôt n'a été délivré.



Le procureur de la République avait requis des peines allant de 30 mois à 4 ans de prison ferme et des mandats de dépôt à l'encontre de l'intégralité des prévenus. Les dix individus ont finalement été condamnés à des peines comprises entre 8 mois avec sursis et 3 ans de prison ferme.