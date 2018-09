Rivières de Taharuu, Temarua et Amo : le maire fait part de ses inquiétudes en cas d'intempéries

PAPARA, le 14 septembre 2018. Le ministre de l’Equipement et des Transports terrestres, René Temeharo, a rencontré le maire de Papara, Putai Taae et quelques élus, ce jeudi, afin de visiter les différents sites nécessitant des travaux, notamment de sécurisation des berges.



La délégation est allée dans la vallée de Temarua puis sur le domaine Amo, la vallée de Taharuu, le futur projet du complexe sportif de Taharuu, la rivière du quartier de Afarerii, la pointe Enrich et enfin la gare routière du collège de Papara.



Le maire de Papara lui a fait part de ses craintes quant aux risques auxquels la population de la commune s’expose en cas d’intempéries aux abords des rivières. Une attention particulière a été portée sur trois rivières, celles de Taharuu, Temarua et Amo.