Risque maximal d'avalanches: Chamonix évacue des chalets et confine des habitants

Grenoble, France | AFP | lundi 22/01/2018 - Plus d'une centaine de chalets étaient visés par un plan d'évacuation à Chamonix en raison du risque maximal d'avalanche lundi dans le massif du Mont-Blanc, tandis que des appels au confinement étaient passés à plus d'un millier d'habitants, a indiqué à l'AFP le maire Eric Fournier.



"La situation est hors normes ! On a une quantité de précipitations reçues de l'ordre de 5 mois tombées en 45 jours. Et des niveaux de neige en altitude extrêmement importants, ce qui arrive tous les quinze ans dans cette ampleur", a déclaré M. Fournier.

Après des premières évacuations samedi, d'autres ont suivi dans des zones en pied de couloirs d'avalanches: "On est à plus d'une centaine de chalets visés. Tous ne sont pas occupés à cette époque de l'année", a affirmé M. Fournier.

Par ailleurs, comme le prévoit aussi le plan de sauvegarde communal, des mesures de confinement ont été prises pour des zones à risque moins élevé mais bien marqué. "Plus de mille propriétaires ou occupants avaient été contactés à la mi-journée. On leur demande de rester chez eux, de fermer les volets sur les façades exposées", a poursuivi le maire.

Du côté du réseau routier, tout le haut de vallée de Chamonix, en direction de la Suisse, est fermé à la circulation, isolant certains villages comme Le Tour (1.450 mètres d'altitude).

Le domaine skiable est fermé, tout comme une grande surface située dans une zone exposée.

"Depuis que je suis maire, c'est-à-dire 2008, c'est la première fois que je dois appliquer ces mesures d'évacuation", a souligné Eric Fournier.

Si l'envoi de messages téléphoniques se fait par un serveur, une cellule d'urgence est ouverte en mairie avec quatre personnes pour répondre aux questions des habitants.

Outre le Mont-Blanc, ce risque maximal avalanches (5/5) -- pour la seconde fois de l'hiver avec le passage de la tempête Eleanor -- concerne aussi en Haute-Savoie les Aravis et le Chablais. En Savoie, il vise le Beaufortain, la Vanoise et la Haute-Tarentaise, selon le bulletin de Météo France.

Le hameau du Fornet, au-dessus de Val d'Isère, est d'ailleurs isolé pour la quatrième fois de la saison, la seule route d'accès étant fermée en raison des accumulations de neige sur les pentes avoisinantes.

Cela veut dire concrètement que des coulées peuvent partir spontanément. Outre les quantités importantes de neige tombée, la limite pluie-neige remontée vers 2.000 m a alourdi le manteau neigeux.

Ailleurs, le risque est de niveau 4 (fort) en Savoie dans la Maurienne et la Haute-Maurienne et en Isère sur les massifs de Belledonne, des Grandes-Rousses et de l'Oisan.