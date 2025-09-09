

Risque de pénuries d'eau en ville dès les années 2020 ou 2030

Paris, France | AFP | mardi 23/09/2025 - Des pénuries d'eau risquent de toucher de grandes villes du monde, méditerranéennes, africaines ou nord-américaines surtout, dès la décennie actuelle ou la prochaine, selon les projections de chercheurs publiées mardi dans la revue Nature Communications.



Deux climatologues de l'université de Pusan (Corée du Sud), Vecchia Ravinandrasana et Christian Franzke, ont simulé le risque de crises semblables à celle qu'avait connue Le Cap en 2018.



Cette métropole d'Afrique du Sud avait alors vu ses réservoirs d'eau baisser à des niveaux inquiétants, après trois ans de sécheresse historique. Elle avait prévenu de la possibilité d'un "Jour zéro" où l'eau ne coulerait plus des robinets, scénario finalement évité grâce à un retour de la pluie et à des restrictions.



"Beaucoup de régions, y compris de grands réservoirs [d'eau douce, ndlr], pourraient être confrontées à un risque élevé de +Jour zéro de la sécheresse+ au cours des années 2020 et 2030", écrivent ces climatologues.



"Les populations urbaines sont particulièrement vulnérables", en particulier "autour de la Méditerranée, en Afrique australe et dans des parties de l'Amérique du Nord", essentiellement dans l'Ouest des États-Unis, précisent-ils.



Ils citent l'exemple de Los Angeles parmi les villes "hautement vulnérables". L'Inde, le nord de la Chine et le sud de l'Australie sont menacés dans une moindre mesure.



Les projections estiment le nombre de personnes touchées d'ici à 2100 à 753 millions, dont plus d'un quart (196 millions) qui habitent des villes méditerranéennes.



Deux facteurs sont à l'origine de ce risque, selon les auteurs, "à la fois le changement climatique anthropogénique [dû aux activités humaines] et une hausse de la consommation d'eau".



Le changement climatique perturbe de nombreuses manières le cycle et la répartition de l'eau sur la planète, par une évaporation accrue, des précipitations moins également réparties ou l'assèchement de cours d'eau et de réserves naturelles d'eau.



Les climatologues soulignent "le besoin urgent d'une réaction par des politiques publiques proactives et ciblées, en particulier dans des régions où se combinent un développement rapide, des infrastructures d'eau insuffisantes et une vulnérabilité climatique".

