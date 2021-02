Risque de pénurie en vaccin dès le 22 février

Mais à ce rythme-là, les autorités sanitaires estiment au 22 février la "date butoir" pour une éventuelle rupture de stocks. "C’est là qu’on saura plus ou moins si on est encore capable d’assurer deux vaccinations", précise le responsable. Dans le cas contraire, à défaut de pouvoir assurer l’administration de la deuxième dose, il faudra arrêter de prendre les rendez-vous. "Nous n’aurons plus de marge de sécurité pour assurer un certain confort, poursuit Pierrick Adam. Avec cette absence de visibilité, on n’est pas vraiment capable de s’ajuster et de savoir si on peut encore monter en charge."



Tributaire des dotations de la France, elle-même en attente des dotations de l’Europe qui s’agace, encore aujourd’hui, des retards des industriels, la Polynésie navigue dans le brouillard. Combien de vaccins vont arriver ? Quand ? Et quel type de vaccins ? "Là, c’est vraiment la grande inconnue, on a aucune information sur la marque ou sur les volumes. À l’heure actuelle, nous n'avons aucune donnée par rapport à ça, reconnaît tout simplement Pierrick Adam. Comme on le disait au début de la campagne, on ne peut pas vacciner dans les îles avec le vaccin Pfizer."



Les conditions de conservation de celui-ci (à -80 degrés) étant trop contraignantes pour voyager dans les îles. Aucun doute en revanche sur son efficacité face aux trois variants (anglais, sud-africain et brésilien), assure le responsable.