Rire au travail crée une entreprise plus efficace et plus soudée

PAPEETE, le 8 juin 2019 - Un thème très intrigant était abordé jeudi dernier à la conférence "L'humour au travail : c'est sérieux !" Le conférencier Philippe Lemonnier a fait la démonstration, exercices pratiques et études internationales à l'appui, que l'humour était primordial pour une entreprise qui fonctionne. Et vous, vous amusez-vous à votre travail ?



Comme son thème, la conférence "L'humour au travail : c'est sérieux !" avait un format très original. Organisée dans un bar de la capitale sous format d'after-work, elle a rassemblée des responsables RH, des chefs d'entreprise et même des hommes politiques autour d'un verre et d'une conversation. La soirée était animée par Philippe Lemonnier, plus connu pour avoir créé TedX Papeete il y a cinq ans et désormais consultant en entreprises au sein de sa société Pacific Ventury.



On a pu y apprendre quelques chiffres et études internationales édifiantes, comme le fait que le manque d'humour au travail coûterait 1000 milliards de dollars par an aux entreprises américaines en absentéisme, burn-out, turnover et faible productivité ; ou encore que dans le monde 75 % des salariés n'aurait pour seule motivation que le salaire. Surtout, la trentaine de participants a pu réaliser toute une série d'exercices pratiques, comme se présenter avec ou sans masque, se rappeler une blague de mauvais goût qu'on a pu sortir et le regretter aussitôt, ou encore travailler son empathie en se mettant dans la peau d'un inconnu.



Au final le public était convaincu que faire sourire, ou même rire, ses collègues serait bénéfique à tous. Mais la conférence n'a pas cherché à masquer le côté sombre de l'humour, tirant la leçon qu'il faut toujours rire avec les autres, et non pas rire des autres.



Ce format d'un nouveau genre a été baptisé "Conversations curieuses" par Philippe Lemonnier, qui va en enchaîner quatre autres pendant les grandes vacances. La prochaine conférence aura lieu le 20 juin et s'attardera sur le thème "Grandir grâce à nos échecs".