Rimatara "covidée" par la mer

Rimatara, le 25 octobre 2020 - Deux passagers présentant les symptômes de la Covid - 19 ont été identifiés à bord du Tuhaa Pae desservant l’archipel des Australes. L’île du Ura se prépare.



Mardi 20 octobre en fin de journée, le personnel médical de Rimatara est informé de la présence d e deux passagers présentant les symptômes de la Covid - 19 à bord du Tuhaa Pae en provenance de Tahiti et devant arriver sur l’île du "Ura" le lendemain aux premières heures. Le plan communal de sauvegarde (PCS ) décide aussitôt de réappliquer l es mêmes mesures drastiques prises au mois de mars dernier : mise en place d’un barrage filtrant afin d’éviter les regroupements autour des containers et les contacts avec le personnel du navire. Après avoir été vues par l’infirmière de Rimatara et suivant les instructions de la Direction de la santé, les deux personnes , mal en point , s ont restées à bord afin d’être débarquées à Rurutu où elles seront prises en charge par le personnel médical de l’île. Deux passagers originaires d e Rimatara sont descend us du bateau avec pour consigne de rester confinés à leurs domiciles respectifs et de bien respecter les gestes barrière afin de préserver le reste de la population.