Rikitea : le collège célèbre la fin de l'année

Mangareva, le 31 Mai 2021 – Ce week-end, le collège Saint-Raphaël de Rikitea a organisé sa traditionnelle kermesse annuelle et son gala de fin d’année, légèrement contrarié par la météo.



Comme chaque année au mois de mai, le collège Saint-Raphaël a organisé sa kermesse de fin d'année. L’événement, programmé sur deux soirées et une journée, proposait activités sportives, animations artistiques et loisirs.

Le week-end de festivités s'est ouvert vendredi soir avec une soirée cinéma, accompagnée de jeux. Le lendemain, place au marché aux puces, à des ateliers de face-painting et aux jeux traditionnels, mais aussi aux jeux vidéo en réseau. La soirée de gala a clôturé l'événement.

Pour le chef d’établissement, Ani Peterano, “c’est l’occasion pour l’établissement mais surtout pour nos jeunes de pouvoir briller et de montrer ce qu’ils ont préparé ces dernières semaines. Que les parents soient fiers et contents de ce que leurs enfants ont préparé”.