Rideau bleu sur Mahina

Tahiti, le 30 avril 2023 – Déjà arrivé en tête au premier tour, le Tavini enfonce le clou à la Pointe Vénus. Le parti indépendantiste augmente son score de plus de 13 points entre les deux tours. Arrivé en tête avec 362 voix d'avance il y a deux semaines, le Tavini l'emporte désormais au second tour avec 715 voix d'écart sur le Tapura. Après avoir distancé le A here ia Porinetia de seulement 43 voix lors du premier tour, le parti rouge pourra se consoler en devançant sur ses terres la liste de Nicole Sanquer de 476 suffrages lors du second.