Richard Mapuhi, “roi” du rugby, est décédé

Tahiti, le 21 mai 2025 – “Ouvreur mythique” et “joueur de légende” des clubs de Valence et Pau entre 1981 et 1995 : les hommages se multiplient depuis l’annonce de la disparition du rugbyman tahitien Richard Mapuhi, à l’âge de 62 ans.





L’information a été relayée par plusieurs médias régionaux et nationaux. Le rugbyman tahitien Richard Mapuhi est décédé ce mardi 20 mai dans le sud-ouest de la France, à l’âge de 62 ans.



Né le 19 février 1963 à Afaahiti, il avait commencé par pratiquer le football, avant de se tourner vers le rugby. “Il a ensuite rejoint les rangs de Valence après avoir été repéré par Pierre Villepreux, ancien arrière mythique du XV de France et alors cadre technique à Tahiti”, rappelle Rugbyrama.



Les hommages se multiplient depuis l’annonce de sa disparition. Nos confrères de La République des Pyrénées saluent un “ouvreur mythique” à la fois “emblématique, doué, généreux, attachant”. Sur les réseaux sociaux, les supporters de ses deux anciens clubs du Valence Sportif et de la Section Paloise, dans lesquels il a évolué jusqu’en 1re division entre 1981 et 1995, se souviennent d’un “joueur de légende”, surnommé “Richard au pied d’or” ou encore “le King”. Il avait également entraîné la sélection de Tahiti.