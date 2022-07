Richard Jimmy Chenoux, gardien du temple Kanti, fait chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui

Tahiti, le 05 juillet 2022 – Lundi, le responsable du temple Kanti à Mama’o, Richard Jimmy Chenoux, a été fait chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui par le président Édouard Fritch. Dans son allocution, ce dernier a souligné son engagement et son dévouement auprès de la communauté culturelle et associative chinoise depuis 19 ans.



Lundi, Richard Jimmy Chenoux, responsable du temple Kanti, a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. Le président Édouard Fritch lui a remis sa médaille à l’occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre du futur centre socio-culturel chinois, situé derrière le temple, à Mama’o. Dans son allocution, le président du Pays est revenu sur le parcours de ce "pilier" de la communauté chinoise.



Né à Papeete il y a 42 ans, Richard Jimmy Chenoux a toujours eu à cœur de perpétuer le patrimoine traditionnel. C’est pourquoi il s’est formé aux rituels taoïstes et bouddhiques auprès de plusieurs Maîtres à l’étranger. Diplômé en langue chinoise et dans le secteur du tourisme, il a travaillé quelques années dans ces domaines avant de prendre la tête du temple Kanti, lorsque le responsable précédent est parti à la retraite.



Richard n’avait alors que 23 ans mais, depuis, il assure tous les rituels classiques qui échelonnent l’année chinoise (jour de l’An, oracles, protections…), de manière publique ou sur demande individuelle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du temple. Il est aidé par sa mère, Mihimana Brothers épouse Chenoux, dans la pratique et par son père, Richard Chenoux Senior, dans la gestion matérielle.



Son engagement associatif a également été mis en avant ce lundi. Richard Jimmy Chenoux est en effet vice-président de l’association socio-culturelle Kuo Min Tang, membre de Si Ni Tong, dont il a été le président en 2018 et qui fédère 12 associations chinoises culturelles et sportives, et membre de l’association Taoli, qu’il a présidée l’an dernier et qui promeut la langue et la culture chinoise dans le monde éducatif. "Enfin, vous contribuez à faire connaître la langue chinoise par vos activités d’interprète auprès du tribunal et de la police aux frontières et, dans une plus modeste mesure, par vos cours particuliers", l’a également félicité Édouard Fritch.



C’est donc pour ce "dévouement dans ses différentes missions, et au regard de tout ce qu’il a accompli pour le temple Kanti et la culture chinoise, ainsi que ses services rendus dans les activités sociales", qu’il a reçu avec émotion son insigne.