

Réunion à l'Elysée: un Premier ministre "dans les prochaines heures", pas de gauche selon Tondelier

Paris, France | AFP | vendredi 10/10/2025 - Emmanuel Macron annoncera le nom du prochain Premier ministre "dans les prochaines heures", a rapporté vendredi le chef du petit groupe de députés indépendants Liot, Laurent Panifous, et il ne sera pas de gauche, selon la patronne des Ecologistes Marine Tondelier qui se dit "sidérée" après la réunion de crise à l'Elysée.



Selon Marine Tondelier, le président de la République a évoqué seulement un décalage dans le temps de "la mesure d'âge" de départ à la retraite, mais pas la suspension ni l'abrogation de la réforme très contestée de 2023.



"Nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique", a-t-elle expliqué, en compagnie de la présidente des députés écologistes Cyrielle Chatelain. "Tout ça va très mal se terminer", a-t-elle estimé.



"A priori pas de dissolution. Nomination d'un Premier ministre dans les prochaines heures, le 49.3 est sur la table", a rapporté de son côté M. Panifous.



Ces responsables s'exprimaient à l'issue d'une réunion de crise vendredi à l'Elysée, qui a durée près de 2H30, à laquelle étaient conviés les chefs de parti et de groupe politique, hormis le RN et LFI.

le Vendredi 10 Octobre 2025 à 05:59 | Lu 44 fois





