Retrouvés "épuisés et déshydratés mais sains et saufs"

Tahiti, le 10 octobre 2020 - Les quatre naufragés disparus en mer depuis mardi ont été retrouvés par le navire de pêche le Lady Chris 8. Pris en charge par les médecins de Rangiroa, ils sont "épuisés et déshydratés mais sains et saufs".



Disparus depuis mardi entre Takaroa et Tikei, les 4 naufragés ont été retrouvés vendredi. C'est une émission possible d'un portable de l'un des naufragés qui a conduit le JRCC à engager de nouveau des moyens aériens. L'A400 M est d'abord dérouté pour rejoindre la zone de recherche, relayé ensuite par le Gardian d'alerte. En parallèle, l'Aranui 5 et les navires de pêche scrutent le secteur. A 19 heures, c'est finalement le Lady Chris 8 qui annonce la bonne nouvelle.



"Epuisés et déshydratés", mais "sains et saufs" les quatre occupants de l'embarcation à la dérive ont été conduits à Rangiroa pour une prise en charge des équipes médicales. Un grand soulagement pour les familles et pour la commune de Takaroa.