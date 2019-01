Rétrospective culture : que s'est-il passé en avril 2018 ?

Gildas Meilleray signait une nouvelle pièce de théâtre pour la compagnie Grand Angles : Eco ou la nouvelle humanité. Une pièce "divertissante" et qui donnait matière à penser. Il a développé sa pièce autour transhumanisme, un concept qui promeut l’utilisation des découvertes scientifiques et techniques pour l’amélioration des performances humaines et "qui prend une place considérable dans les médias et l’actualité".