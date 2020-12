Rétrospective 2020 : L'année politique

21 janvier : Décès d’Étienne Chimin. L’ancien cadre du Tavini Huiraatira et chancelier de l’Académie tahitienne, avait 68 ans.



1er février : Annick Girardin, ministre des Outre-mer, débute à Tahiti une visite officielle d’une semaine qui la mènera notamment à Moorea, Bora Bora et Rangiroa.



3 mars : Les tāvana du fenua sont majoritairement contre un report des élections municipales en Polynésie malgré les menaces liées au Covid-19.



15 mars : 14 maires sortants sont réélus dès le 1er tour des municipales dont Édouard Fritch à Pirae, Oscar Temaru à Faa’a, Simplicio Lissant à Punaauia, Gaston Tong Sang à Bora Bora ou encore Tearii Alpha à Teva i Uta.



17 mars : Le vice-président Rohfritsch démissionne après son échec aux municipales de Punaauia. Édouard Fritch refuse.



21 mars : La Polynésie française sous confinement sanitaire.



28 avril : Allègement du confinement. Le couvre-feu est maintenu à partir de 21h. La réouverture des écoles est annoncée pour le 18 mai.



14 mai : Nuihau Laurey quitte le Tapura Huiraatira et taxe Édouard Fritch de "plus mauvais président que la Polynésie ait jamais eu".



8 juin - Oscar Temaru en grève de la faim devant le palais de justice contre "l’acharnement" de la "justice coloniale", après la saisie de 11,6 millions sur son compte personnel.



7 juillet : Sébastien Lecornu, nouveau ministre des Outre-mer du gouvernement Castex.



15 juillet : Réouverture des frontières aux visiteurs internationaux.



2 août : Premier cas Covid identifié en Polynésie depuis avril et début de la deuxième vague épidémique.



4 août : Cyril Tetuanui réélu pour 6 ans à la présidence du Syndicat pour la promotion des communes.



19 août : Création du groupe A Here ia Porinetia à Tarahoi. Autour de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey : Teura Tarahu, Bernard Natua, Félix Tokoragi et Vaitea Le Gayic.



18 septembre : Eugène Sommers élu président du Cesec à l’issue d’un scrutin serré face à Diana Yieng Kow et Patrick Galenon.



8 octobre : Édouard Fritch est reçu à l’Élysée par le président Macron qui l’informe d’une visite officielle en Polynésie courant mars-avril 2021.



23 octobre : La France souhaite devant la 4e commission de l’ONU à New York que la Polynésie française soit désinscrite de la liste des territoires à décoloniser.



24 octobre : Couvre-feu ordonné pour raison sanitaire de 21h à 4h, mais il n’y aura pas de nouveau confinement assure Édouard Fritch le 30 octobre.



26 novembre : Evans Haumani fait élire la transfuge de la minorité Gina Kautai à Paopao face au candidat de la majorité locale, Hugues Hanere.



11 décembre : Le couvre-feu est maintenu jusqu’au 15 janvier entre 21h et 4h mais aménagé à partir de 22h pour Noël et le Nouvel-an.