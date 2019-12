Rétrospective 2019 : une année de sport

Tahiti, le 1er novembre 2019 - Avec une huitième victoire à la Hawaiki Nui Va'a, Shell Va'a a conclu une saison parfaite en remportant toutes les courses les plus importantes de l'année.



Le marathon Polynésie La 1ère en mars, la Tahiti Nui Va'a en juin, le Fa'a'ati Moorea en juillet, les championnats du monde marathon en Australie en août, la Molokai Hoe en octobre et la Hawaiki Nui Va'a le 1er novembre pour finir l'année en beauté. Shell Va'a n'a laissé aucune miette à la concurrence.



Depuis plus d'un an et le retour de David Tepava au sein du club de Fare Ute, les Shelliens sont imbattables sur l'eau. La cohésion du groupe et leur technique du huti pa'ari n'ont pour le moment pas trouvé d'égal.



"Gagner toutes ces courses dans la saison c'est important pour le moral et la confiance. C'est constructif pour la Hawaiki Nui. On a fait fort dès la première course sur le Marathon Polynésie 1ère. Gagner une fois c'est facile, mais le plus dur c'est de tenir ce rythme toute l'année. On est resté concentré sur nos objectifs, avec un groupe uni et on a pris les courses les unes après les autres. Cette année, on a été quasiment intouchable", a confié David Tepava.



Pour la saison à venir le coach et peperu de Shell Va'a a déjà prévenu : " L'année prochaine on doit monter encore d'un cran au niveau de nos performances parce qu'on aura plus d'expérience."