Rétrocession des trois aérodromes : « L’Etat sera particulièrement attentif à la prise en compte des intérêts des personnels »

PAPEETE, le 1er mars 2019. "Les services du ministère des Transports sont mobilisés pour que la procédure du renouvellement d’une concession aéroportuaire aboutisse rapidement", souligne la ministre des Outre-mer.





Le 13 février, Annick Girardin a annoncé que " l'État procédera, d'ici à 2020, au transfert au Pays de la propriété et de la gestion" des aérodromes de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea. « Le transfert au Pays de la propriété de ces aérodromes correspond à une demande des élus du territoire », explique la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. « Ils souhaitent développer ces infrastructures. Il nous fallait prendre une décision avant que ne soit achevé le renouvellement en cours de la concession de Tahiti Faa’a, puisque la gestion de ces trois aérodromes était incluse dans cette concession. »

La ministre précise que le calendrier et les modalités du transfert de propriété sont en cours d’expertise. « L’objectif est d’y procéder en 2020. L’Etat sera particulièrement attentif à la prise en compte des intérêts des personnels employés par le concessionnaire sur ces aérodromes », souligne Annick Girardin.

En attendant, le renouvellement de la concession tous les grands travaux prévus à l’aéroport ont été suspendus. « Le renouvellement d’une concession aéroportuaire est une procédure lourde et complexe. Nous tenions en particulier à sécuriser la participation du Pays dans sa gestion », explique Annick Girardin. « C’est l’objet d’un article du projet de loi en cours de discussion. Il fallait par ailleurs prendre une décision concernant le périmètre de la concession. »

« A présent, la procédure va pouvoir avancer. Les services du ministère des Transports sont mobilisés pour qu’elle aboutisse rapidement » , assure la ministre. « Les attentes en termes d’investissement seront bien entendu inscrites dans le cahier des charges de l’appel d’offres. »