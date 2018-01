Rétro culture : retour sur les temps forts de septembre et octobre

PAPEETE, le 3 janvier 2018 - Tous les jours de cette semaine, nous vous présentons une sélection des temps forts qui ont marqué l'année 2017. Voici ce qui, septembre et octobre, a marqué le monde de la culture.





2 et 9 septembre



"Mana Wahine" : l'alliance de la tradition maorie et de l'expression contemporaine



Pour la rentrée, la Compagnie du Caméléon a accueilli un spectacle maori, qualifié de "puissant et spirituel" par la presse néo-zélandaise. Réalisé par Okareka Dance Company, "Mana Wahine" mettait en scène cinq danseuses mêlant tradition et modernité.