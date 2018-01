Rétro culture : retour sur les temps forts de novembre et décembre

17 décembre



'Api Tahiti sort la Marque rouge, un livre de Tumata Robinson et Anthony Cier Foc



Le nouvel ouvrage de la maison d'édition 'Api Tahiti est La Marque rouge. Écrit par Tumata Robinson et illustré par Anthnoy Cier Foc, il reprend le thème que la chef de troupe a présenté au Heiva 2014. Le titre est sorti en deux formats, l'un pour les jeunes lecteurs allégé en illustrations et l'autre plus riche en images.