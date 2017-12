Rétro culture : retour sur les temps forts de mars et avril

24 et 25 mars



Concerts "Rock sur scène" : les élèves du Conservatoire se sont lâchés !



Onze groupes du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) sont montés sur la scène du Petit théâtre, les 24 et 25 mars pour deux concerts détonants. Ont résonné : du rock’n’roll, de la pop music et du heavy metal. Issus du département des musiques actuelles de l’établissement et coachés notamment par Sébastien Vignals, les jeunes élèves en ont surpris plus d'un !