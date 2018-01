Rétro culture : retour sur les temps forts de juillet et août

19 juillet



Makau Foster et sa troupe remporte le 1er prix en hura tau au Heiva



Makau Foster et les Tamariki Poerani ont obtenu le 1er prix en catégorie Hura Tau - le Prix Madeleine Moua - et le prix du plus beau grand costume. Teva i tai et Tahiti ia ruru-tu noa se sont octroyés respectivement les 2ème et 3ème prix de cette catégorie. Le 1er prix en Hura Ava Tau – le prix Gilles Hollande a été décerné au groupe Nuna'a e hau, mené par John Mairai. Les prix de la meilleure danseuse et du meilleur danseur reviennent respectivement à Hauani Taputu de la troupe Teva i tai, et à Noarii Teiva de la troupe Tamariki Poerani.



En catégorie Chants traditionnels, le 1erprix en Tarava Tahiti a été attribué à Reo Papara et celui du Tarava Raromatai à la troupe Te pare ora no Papofai qui s’est adjugé également le 1er prix du Ute paripari. Le 1er prix du Tarava Tuhaapae est revenu aux Tamarii tuhaapae no Mahina alors que celui du Himene ruau a été attribué aux Tamarii Mahina.