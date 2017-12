Rétro culture : retour sur les temps forts de janvier et février

Les 23, 24 et 25 février



Le Tahiti festival Guitare fête ses 10 ans



Pour la dixième édition du Tahiti Festival Guitare, le Méridien, Musique en Polynésie et le Collectif Tahiti Rock ont préparé trois soirées d'exception. Renan Luce, Benoît Dorémus, Naive New Beaters, Izïa, Mask Ha Gazh, Oldelaf et Berthier ont enflammé la grande scène et la plage du Méridien. L'événement a également été marqué par le concours Guitare Club et la participation de six artistes locaux.