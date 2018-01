Retraites : les syndicats maintiennent la pression

Certains (représentants de salariés) sont revenus sur le fait que les économies en matière de couverture maladie pourraient venir soulager la retraite. A l'issue de nos discussions, nous avons constaté que cette solution n'est pas suffisante. Au niveau de la maladie, nous continuons à mettre en place le schéma d'organisation sanitaire. Nous faisons quelques économies mais les dépenses de maladie augmentent."

"Il fallait qu'on leur donne un peu plus d'explications sur les paramètres de la retraite. Je crois les avoir convaincus qu'il faut à tout prix des mesures si on veut que la retraite A puisse être versée à ceux qui auront cotisé pendant 35 ans."

ça bute un petit peu"

s. "Il ne faut pas que les échéances électorales influent en quoi que ce soit"

Cela fait deux ans qu'on travaille tous ensemble. On ne peut pas repousser encore une fois (ce texte). (…) J'ai retenu certaines propositions qui ont été faites par certains d'entre eux. Je vais voir comment on peut les adapter. Je suis très décidé à transmettre cette loi à l'assemblée. Nous devons prendre nos responsabilités. Là il y a une véritable urgence : on prend ses responsabilités ou on jette l'éponge."

Les syndicats de salariés ont rencontré ce mardi matin le président du Pays pour parler du projet de loi modifiant le système de retraite. Après trois heures de discussions, Patrick Galenon, secrétaire général de la CSTP-FO, a commenté: "Les syndicats ont demandé de retirer les lois concernant la PSG et le projet de délibération concernant le CESC . Si ce n'est pas fait l'intersyndicale prendra les décisions qu'il se doit. Nous avons défendu notre point de vue concernant les réformes de la retraite, qui ne sont pas très sympas pour les salariés. Le président du Pays y a été sensible. Il a compris beaucoup de nos arguments."Voulant faire passer la réforme des retraites avant les élections territoriales, Edouard Fritch essaye de ménager la chèvre et le chou. "Edouard Fritch ajoute :Les syndicats de salariés (CSTP-FO, Otahi, CSIP et O Oe to oe rima) souhaitent que ne figurent pas écrit le recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite et l'augmentation de la durée de la cotisation. Sur ce point, ", reconnaît le président du Pays.Mais Edouard Fritch souhaite mettre ce texte à l'ordre du jour d'une session extraordinaire à l'assemblée mi-février pour que le texte soit adopté par les représentants avant que la campagne pour les territoriales ne soit officiellement lancée. Il devrait donc revoir dans les prochains jours les syndicat, insiste Edouard Fritch. "A noter que A Ti'a i Mua n'était pas présent à ce rendez-vous. Le syndicat, favorable à une réforme des retraites, se démarque depuis plusieurs mois des autres syndicats. A Ti'a i Mua tiendra une conférence de presse jeudi matin sur le dossier des retraites.