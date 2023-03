Retraites: la colère ne faiblit pas, routes bloquées et transports perturbés

Paris, France | AFP | lundi 20/03/2023 - Routes bloquées, transports perturbés, hall d'aéroport occupé... La colère contre la réforme des retraites et le recours par le gouvernement au 49.3 ne faiblit pas lundi, en attendant la mise au vote à l'Assemblée de deux motions de censure.



- Routes bloquées -

Des manifestations sur des échangeurs routiers ou sur les rocades de plusieurs villes ont entraîné des ralentissements ou des blocages de la circulation, comme à Rennes où des feux de palettes ont été allumés sur la rocade sud, perturbant fortement le trafic jusqu'en fin de matinée avec des kilomètres de voitures et de camions à l'arrêt total dans les deux sens.



Au sud de la ville, les accès au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seich sont bloqués, selon Eric Sellini, coordonnateur CGT pour la branche pétrole.



Vers Lorient, des perturbations ont lieu sur la N165 qui relie Brest à Nantes.



A Caen, le périphérique a dû être en partie fermé en raison d'une manifestation.



Dans le Nord, des opérations de filtrage de la circulation sur des ronds-points ont été signalées à Salomé (Nord), près de Lens, et Epinoy, près de Cambrai, selon la préfecture.



Près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), une centaine de manifestants, drapeaux CGT en nombre, bloquent les trois accès au parc d’activités de l’Inquétrie, selon un correspondant de l’AFP. Des palettes ont été enflammées et aucun camion ne peut entrer ou sortir de cette zone qui comprend entre autres un dépôt de bus scolaires et un parc de stockage de camions de ramassage des ordures.



A Marck, près de Calais (Pas-de-Calais), un échangeur desservant une zone industrielle est fermé en raison d’une manifestation.



A Bordeaux, une opération escargot a été mise en place au centre-ville par la CGT-Energies.



- Transports publics perturbés -

La circulation des bus a été perturbée à Rennes sur certaines lignes, selon le gestionnaire du réseau Star.



A Metz, des manifestants bloquent depuis le début de la matinée le dépôt des bus de l’agglomération, entraînant de très fortes perturbations, a annoncé la régie locale sur sa page Facebook.



L’aéroport de Tarbes-Lourdes a été occupé tôt lundi matin pendant plus de deux heures par environ 300 manifestants, sans blocage des passagers ni irruption sur le tarmac, selon un représentant syndical. Les lumières des bâtiments ont été coupées momentanément, a précisé Jean-Maurice Darboucabe, élu CGT Energies Béarn-Bigorre.



Opération semblable à l'aéroport de Pau-Pyrénées, en Nouvelle-Aquitaine, où des militants de la CGT-Energies ont coupé le courant des infrastructures de l'aéroport ainsi que des communes alentour pendant une vingtaine de minutes "pour sensibiliser les élus en partance pour Paris", avant le vote des motions de censure.



La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé dès vendredi aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols lundi à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence, en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites.



Côté SNCF, où la grève reconductible est entrée dans sa 14e journée, quatre TGV sur cinq et deux tiers des TER circulent, selon les prévisions de l'entreprise ferroviaire. Le trafic est encore perturbé sur le réseau francilien.



- Toujours des déchets non ramassés -

A Paris, le ramassage des ordures est toujours perturbé malgré les réquisitions ordonnées par le préfet, dont l’effet est limité, selon plusieurs maires d’arrondissement joints par l’AFP.



La préfecture de police indique avoir permis à 115 camions bennes de circuler lundi matin dans la capitale, ainsi que le déblocage de trois centres de tri de déchets en proche banlieue.



Venus réquisitionner le personnel dans le garage de bennes de Romainville (Seine-Saint-Denis), les forces de l’ordre ont vu les grévistes quitter le site, mais ont pu permettre à une dizaine de camions sur 80, conduits par des non-grévistes, de sortir.



- Carburants, énergie -

De nombreuses stations-service étaient affectées dans le Sud-Est par des pénuries de carburants, sur fond de grève des expéditions dans les raffineries, avec 50% des stations affectées dans les Bouches-du-Rhône, contre environ 8% au niveau national, selon des données publiques analysées par l'AFP.



En Meurthe-et-Moselle, un barrage filtrant a été installé à l’entrée du site de stockage de gaz de Cerville, "actuellement au plus bas du volume de stockage possible", selon un responsable syndical.



A Saint-Etienne, des grévistes de la CGT Énergie occupent un des trois postes de transport d’électricité de la région.



- Divers -

Le musée des Beaux-Arts de Lyon a annoncé sur Twitter qu’il serait fermé ce lundi, "compte tenu de l'occupation du musée par une délégation d'artistes opposés à la réforme des retraites".

