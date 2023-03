Retraites, après le 49.3 une "forte mobilisation" est espérée ce jeudi

Tahiti, le 21 mars 2023 – L'intersyndicale des fonctionnaires d'État se mobilise une nouvelle fois ce jeudi, de 8 heures à 11 heures devant le monument aux morts de l'avenue Pouvana’a a Oopa à Papeete. Malgré le passage en force jeudi dernier de la réforme nationale des retraites avec l'usage du 49.3, les syndicats ne comptent rien lâcher tant que la loi n'est pas appliquée.



L'intersyndicale des fonctionnaires d'États composée de l'Unsa, d’Alliance Police nationale, de Solidaires et du Stip, organise une nouvelle mobilisation contre la réforme nationale des retraites, ce jeudi. La manifestation se fera sous la forme d'un sit-in devant monument aux morts face au haut-commissariat, de 8 heures à 11 heures. Après l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a permis le passage en force de la réforme jeudi dernier et malgré le rejet de la motion de censure ce lundi, à 9 voix près, les manifestants ne comptent pas lâcher l'affaire tant que la loi n'est toujours pas appliquée. Les syndicats appellent eux, à rester “déterminés jusqu'au retrait” et espèrent une “forte mobilisation” pour jeudi. “La motion de censure qui a été rejetée de peu, démontre bien le malaise que reflète cette réforme, même au sein de la majorité” a souligné la secrétaire générale adjointe d'Unsa Éducation, Melba Kaua : “Tant que la loi n'est pas passée en Conseil constitutionnel, elle ne pourra pas être mise en application et nous resterons mobilisés jusque-là, car c'est plus que jamais le moment”.