Retraites: Aurore Bergé demande de protéger les députés de la majorité

Paris, France | AFP | jeudi 16/03/2023 - La patronne des députés Renaissance Aurore Bergé a demandé jeudi soir au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de "mobiliser les services de l'Etat" pour la "protection des parlementaires" de la majorité, pris pour cible par des opposants à la réforme des retraites.



"Je refuse de voir des députés de mon groupe, ou tout député de la Nation, avoir peur de leur expression individuelle, peur de voter librement car il craindrait des représailles", a écrit Mme Bergé dans un courrier au ministre dont l'AFP a eu copie.



"Suite au courrier que vous m'avez adressé (...) je tiens à vous confirmer que la protection des élus est actuellement et plus que jamais la priorité du Ministre de l'Intérieur", lui a répondu Gérald Darmanin dans une lettre consultée par l'AFP.



"Dès ma prise de fonction, j'ai demandé aux forces de l'ordre et aux préfets de se montrer particulièrement attentifs aux violences dont les élus sont victimes", ajoute-t-il.



Le ministre a également envoyé jeudi une note aux préfets leur demandant de "maintenir fermement le dispositif mis en oeuvre à la suite de (ses) précédentes instructions" pour la protection des élus.



Il leur demande notamment de "poursuivre la surveillance mise en place aux abords des permanences des parlementaires et de leur domicile, si nécessaire" ou de "maintenir une veille renforcée des réseaux sociaux" pour détecter "toute menace ou tout message haineux éventuel".



Le déclenchement jeudi par la Première ministre Elisabeth Borne de l'arme constitutionnelle du 49.3 pour faire adopter définitivement sans vote la réforme des retraites par l'Assemblée a été suivi de rassemblements dans plusieurs villes de France et de manifestations émaillées de tensions.



Plusieurs responsables syndicaux dans les secteurs du transport et de l'énergie ont par ailleurs mis en garde contre de possibles "débordements" ou "actions individuelles" de salariés de la base.



Des parlementaires de la majorité mais aussi de LR ont déjà subi des coupures de courant ou des dégradations de permanences.



"Nous avons vécu des violences dans le précédent mandat, elles ne doivent pas pouvoir se reproduire", rappelle Mme Bergé, en référence à la crise des "gilets jaunes".



M. Darmanin doit réunir les préfets vendredi matin.