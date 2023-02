Retraites: 2e manche sans doute plus calme au Sénat, mais pas une promenade de santé

Paris, France | AFP | samedi 18/02/2023 - Après le chahut de l'Assemblée nationale, le Sénat, réputé plus policé, va prendre la main sur la réforme des retraites. Si la majorité de droite y est favorable, le gouvernement devra composer avec ses conditions et braver l'opposition déterminée de la gauche.



Contre-la-montre

Comme à l'Assemblée, les débats seront contraints dans le temps. Le coup d'envoi dans l'hémicycle sera donné le jeudi 2 mars à 14H30. Les débats s'achèveront le dimanche 12 mars à minuit, que l'examen du texte soit ou non achevé.



Le Sénat s'est ménagé de longues heures de discussions, nuits et week-ends compris, mais tout l'enjeu pour le gouvernement et la majorité sénatoriale est d'arriver à voter sur l'ensemble du texte avant le gong.



Pourra se poser la question d'un recours au règlement interne du Sénat pour contrer une éventuelle obstruction, notamment à l'article 38, appelé aussi "clôture", qui permet d'abréger la discussion sur un article ou un amendement.



Le prologue se jouera en tout cas à l'abri des regards: contrairement aux députés, les sénateurs débattent à huis clos en commission. Ils se réuniront le mardi 28 février dans l'après-midi.



Droite-gauche: le crunch

C'est une autre particularité du Sénat. Les partis politiques traditionnels composent le gros de l'effectif des 348 sénateurs.



D'un côté une droite favorable à une réforme "nécessaire", comme le soutiennent en coeur les chefs de file LR Bruno Retailleau et centriste Hervé Marseille ou encore Claude Malhuret (Les Indépendants).



En face, la gauche qui n'en veut pas. Forte d'une petite centaine de sénateurs, entre les groupes PS, CRCE à majorité communiste et écologiste, elle a les moyens de faire durer les débats.



La stratégie n'est pas encore complètement arrêtée, mais se profile déjà la menace de motions de procédure et de nombreux amendements. Avec la préoccupation de tenir un débat sur "le fond". "On ne va pas claquer les pupitres, qu’on n’a d’ailleurs pas", glisse le chef de file des socialistes Patrick Kanner, en référence au tapage des députés.



A fleurets mouchetés

La droite sénatoriale aura aussi à coeur de mettre sa patte sur le texte du gouvernement qui a été à peine effleuré par les députés. D'autant qu'elle revendique quasiment des droits d'auteur. "Le gouvernement est venu sur les positions de la majorité sénatoriale", répète le président LR du Sénat Gérard Larcher.



Carrières longues, emploi des seniors, petites retraites, pénibilité, femmes... autant de sujets qui devront être précisés. Dans le souci de la maîtrise des comptes publics.



"On sait que, dans ces matières très techniques, le diable est toujours dans le détail", souligne Hervé Marseille.



7 mars, article 7: deux balles de match

La discussion dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg sera ponctuée de deux rendez-vous clés.



Une date: le 7 mars, prochaine journée de mobilisation des syndicats qui promettent de "Mettre la France à l'arrêt" ce jour-là.



Un article: le 7, qui porte la mesure-clé de la réforme, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Celui-ci n'a pas été abordé faute de temps par l'Assemblée. "Je prends l'engagement que l'article 7 sera examiné" au Sénat, a promis samedi M. Kanner. "Nous estimons que c'est ce que nous devons au peuple français qui, comme nous le demande l'unité syndicale, attend que ce débat ait lieu", a-t-il insisté.



Au Sénat, pas de Nupes ni d'Insoumis, mais quand même un débat à gauche sur la marche à suivre, avec une quasi-certitude: si l'article est mis au vote, il sera adopté. La question étant de savoir, par rapport à la date du 7 mars, si un vote positif serait démobilisateur ou au contraire un aiguillon.

