Retrait des 700 Marines américains déployés à Los Angeles

Washington, États-Unis | AFP | lundi 21/07/2025 - Le ministère américain de la Défense a annoncé lundi le retrait des 700 Marines déployés à Los Angeles durant les manifestations du mois dernier contre la politique migratoire du président Donald Trump.



Le président américain avait ordonné en juin la mobilisation de 700 Marines, corps d'active des forces armées d'ordinaire déployée à l'étranger, face aux manifestations contre des arrestations d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).



Ils venaient en renfort de militaires de la Garde nationale également déployés, contre l'avis des autorités californiennes, durant ces manifestations largement pacifiques mais dont certaines ont dégénéré.



Le ministre de la Défense, Pete Hegseth a ordonné "le redéploiement des 700 Marines dont la présence avait envoyé un message clair: le non-respect de la loi ne sera pas toléré", a déclaré Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, dans un communiqué.



"Leur réponse rapide, discipline implacable et présence indéniable ont contribué à rétablir l'ordre et faire respecter l'Etat de droit", a-t-il ajouté.



La situation s'est depuis largement calmée dans la deuxième ville du pays, où le couvre-feu nocturne a notamment été levé le 17 juin.



La maire de Los Angeles, Karen Bass s'est félicitée de ce retrait dans une publication sur le réseau social X, le qualifiant de "nouvelle victoire" pour la ville.



Le Pentagone avait déjà annoncé la semaine dernière le retrait d'environ la moitié des quelque 4.000 militaires de la Garde nationale déployés à Los Angeles.



Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a une nouvelle fois appelé lundi à leur retrait complet.



"Les femmes et les hommes de la Garde nationale de Californie méritent mieux que de continuer à servir de marionnettes dans le théâtre politique de Trump", a estimé le démocrate dans un communiqué.



"Il n'y a jamais eu besoin de déployer l'armée contre des civils à Los Angeles", a-t-il ajouté.



Le déploiement de la Garde nationale sans l'approbation du gouverneur de l'Etat - qui a aussi autorité sur ce corps militaire de réserve - était une première depuis 1965 aux Etats-Unis.



Los Angeles est dans le collimateur de Donald Trump, qu'il accuse de protéger les migrants sans statut légal de l'intervention de la police fédérale de l'immigration.



Le président américain a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité absolue, évoquant une "invasion" des Etats-Unis par des "criminels venus de l'étranger" et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.