Retour sur la visite de Miss Tahiti à l'Alliance française de Fresno

FRESNO California, le 20 novembre 2018- Chaque année, l’Alliance Française de Fresno, en Californie, à l’honneur d’accueillir Miss Tahiti. En 2017, Turouru Temorere, Miss Tahiti 2017, a été la première Miss à rendre visite à ce lycée de l'Alliance française basé à Fresno, en Californie. Cette année, c'est Vaimalama Chaves qui est venue saluer l'équipe de Scott Donaghe, Président de l’Alliance Française de Fresno, qui nous raconte:"Cette rencontre a été possible grâce à plusieurs emails et coups de téléphone échangés avec la Présidente du comité Miss Tahiti, Leïna Faugerat. Cette année, nous avons eu la chance de recevoir Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, qui a passé deux jours en compagnie de l’Alliance Française de Fresno.Son premier jour a été rythmé par une visite à Disneyland à nos côtés. Vaimalama Chaves a passé son second jour à visiter quatre lycées américains. Par la suite, elle a assisté à une réception VIP en son honneur. Miss Tahiti 2018 a pris le temps de discuter avec les élèves de Français au sujet de la culture polynésienne, du concours de Miss Tahiti, de l’éducation, de la quête de soi et de la musique. Elle a même profité pour jouer du ukulélé. Les élèves ont été séduits par son parcours et par ses mots pleins d’humanité et d’encouragements. En effet, les lycéens ont attentivement écouté, ri et applaudi la jeune femme puisque nombres d’entre eux se posent des questions existentielles telles que : « Qui suis-je ? » et « Qu’est-ce que je vaux ? ». Les nombreux élèves dans les salles de classes ont été touchés par la volonté de la jeune femme de partager ses pensées.Les élèves ont eu l’opportunité de poser plusieurs questions au sujet de sa vie, de sa mission en tant qu’ambassadrice de son pays et du concours de Miss Tahiti. Les élèves ont apprécié ses échanges à propos des îles polynésiennes. Au cours de nos visites dans les établissements scolaires, j’ai réalisé que les échanges entre Vaimalama et les élèves étaient des moments inoubliables.Vaimalama Chaves est un trésor qui nous vient tout droit des îles polynésiennes et nous sommes reconnaissants d’avoir partagé ces deux jours à ses côtés. Je n’ai jamais rencontré une personne avec autant de grâce et d’humilité. Je pense que je n’ai pas seulement trouvé une amie mais une sœur en sa personne. Tous deux, nous cherchons à changer le monde avec les mots, la gentillesse et la musique. Miss Tahiti 2018 a un cœur en or et un esprit plein de vie. Elle a un message à faire passer à qui veut bien l’entendre ; c’est pour cela que nous lui souhaitons d’être la grande gagnante du concours Miss France 2019. Bonne chance à elle ! "Miss Tahiti joue du ukulele devant les élèves : https://affresno.org/aff-in-the-news