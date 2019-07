Retour gagnant pour Cédric Bellais

Sébastien Pitois Président fondateur de la RBO, superviseur pour la UBO et GBF :



Votre analyse du combat ?



« Très beau combat, l’Argentin était venu pour gagner, il l’a démontré. Au sixième round, il a été touché plusieurs fois au foie. Il a préféré abandonner au septième car il sentait que les coups de Cédric faisaient de plus en plus mal. »



Quelques mots sur ces fédérations ?



« Il y a beaucoup de fédérations, les quatre fédérations mondiales on les connaît, la WBC, la WBO, l’IBF et WBA. La RBO, dont je suis le président fondateur, est là pour mettre en lumière des boxeurs qui n’ont pas la chance d’aller au très haut niveau. Cédric est classé 106e mondial et je pense qu’il mérite une ceinture mondiale et ces ceintures-là vont l’aider. »



D’autres projets ?



« On est en négociation pour un partenariat avec la fédération polynésienne de boxe pour lancer le titre RBO Pacifique qui va être aussi bien pour les boxeurs amateurs que pour les boxeurs professionnels. On espère que ce sera une compétition relevée qui attirera les meilleurs du Pacifique. »