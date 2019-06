Retour du bras de fer pour assouplir les pénalités de départ en retraite

Pour le syndicat A Ti’a I Mua, dont le représentant Dimitri Pitoeff préside aujourd'hui le Conseil des retraites, l'occasion est idéale de remettre au goût du jour la question du "Et-Ou", abandonnée au moment du vote de la loi du Pays, en septembre dernier. Au nombre des projets de textes soumis à l'avis du COSR, figure celui sur le taux d'abattement en cas de durée de cotisation inférieure au seuil légal de 35 ans. L'avis du Conseil des retraites devrait aller dans le sens d'une fixation de ce taux à 0 % de juillet à décembre prochain, pour ajourner l'effet de ce taux jusqu'au 1er janvier 2020 au moins.



Pour mémoire, le coût de l'amendement "Et-Ou", près de 18 milliards sur 20 ans, avait fait reculer le gouvernement et le Tapura Huiraatira au moment de voter la loi à Tarahoi, en septembre.



En clair la question du "Et-Ou" est celle-ci : au 1er juillet prochain, faudra-t-il travailler jusqu’à l’âge légal de 60 ans ET avoir cotisé au moins 35 ans pour prétendre à une retraite à taux plein, comme le prévoit aujourd’hui la loi réformant le système polynésien de retraites par répartition ? Ou, pourra-t-on prendre sa retraite indifféremment après 35 ans de cotisation (à taux plein, quel que soit son âge) ; ou à partir de l’âge de 60 ans sans avoir cotisé au moins 35 ans ?



La loi prévoit que les conditions d’âge et de durée de cotisation soient exigées pour une retraite à taux plein. Mais comme le rappelait en avril dernier Dimitri Pitoeff, aujourd’hui président du COSR, "Un taux peut très bien être fixé à 0 %". Ce taux serait celui de l’abattement applicable en cas de départ à la retraite avant d’avoir atteint les 420 mois (35 ans) de cotisation. Pas de taux, pas de pénalité : on revient au système du "Ou", alors que le "Et" est inscrit dans la loi. De son côté, le gouvernement prévoit d’appliquer dès juillet un taux de 0,5 % par trimestre manquant, soit 2 % par année de cotisation manquante.



Or, selon les estimations faites par A Ti'a I Mua, les ressortissants du régime de la tranche A n’ont cotisé en moyenne que 33,25 ans lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans. Lorsqu'ils sont également ressortissants de la tranche B, leur durée de cotisation à cet autre régime est de 21,5 ans. Dans ces conditions, avant le 1er juillet, un nouveau retraité "moyen" percevrait 164 920 Fcfp de pension au titre de la tranche A et 54 003 Fcfp en fonction du nombre de points acquis dans la tranche B. Après le 1er juillet, selon Dimitri Pitoeff, dans l’hypothèse où la pénalité de départ à la retraite à l’âge de 60 ans, sur la base de -0,5 % d’abattement par trimestre d’anticipation, un retraité moyen (33,2 ans de cotisation) devrait renoncer à -3,5 % (-6 076 Fcfp) sur sa pension en tranche A et -25,5 % (-13 771 Fcfp) sur sa pension de retraite B. Au total, la pénalité serait de -19 847 Fcfp (-9,07 %) par mois.



Sur ce projet d’article-là, le COSR devrait rendre un avis majoritairement défavorable, avec le soutien des syndicats de salariés, de retraités et la voix prépondérante de son président. Le report de l'entrée en vigueur d’un éventuel taux d’abattement autre que zéro devrait être demandé au 1er janvier 2020, avec 6 mois supplémentaires pour observer les effets de la mesure suggérée sur les chiffres de la retraite.



Dimitri Pitoeff prévoit de s’exprimer en conférence de presse en fin de semaine, pour justifier la position du Conseil des retraites à ce sujet.