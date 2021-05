Retour des célébrations catholiques à Hao

Hao, le 17 mai 2021 - Après de longs mois sans célébrations, la communauté catholique de Hao a retrouvé le chemin de l'église St Pierre avec ferveur. Ce week-end, 76 confirmations, 14 communions et 5 baptêmes ont été célébrés en présence de Monseigneur Cottenceau venu pour l'occasion.



L'ambiance était chaleureuse au sein de l'église St Pierre de Hao ce week-end où les fidèles, privés de célébrations religieuses et de rassemblements depuis le début de la crise du Covid-19, avaient hâte de se retrouver. Pas moins de 5 baptêmes, 76 confirmations et 14 premières communions ont eu lieu ce week-end à Hao en présence de Monseigneur Jean-Pierre Cottenceau qui s'est déplacé pour l'occasion.



Pour rappel, la communion désigne la commémoration et le renouvellement du repas que Jésus a partagé avec ses disciples à Pâques. Pour l'église catholique, c'est au cours de ce repas que Jésus a institué le sacrement de l'eucharistie qui commémore sa mort et sa résurrection. La confirmation, pour sa part, est un sacrement durant lequel le confirmant reçoit la marque du Saint-Esprit qui peut alors entrer pleinement dans l'église de Dieu.



On pouvait lire sur les visages des fidèles, beaucoup de joie et de passion. Quelques-uns de ces jeunes gens originaires d'atolls voisins et internes au collège de Hao, avaient une pensée toute particulière pour leurs proches restés sur leur île d'origine : Napuka, Amanu, Nukutavake, Vahitahi, Tatakoto, Tematangi, Reao, Puka Puka, Hereretue, Pukarua, Fangatau, Tureia, Tepoto nord ou encore Vairaatea… C'est le cas de Hirea Temaeva, originaire de Napuka : “J’ai ressenti un peu de stress mais je suis content d'avoir fait ma confirmation, ma famille m'a beaucoup manqué, je pense à eux.” De même pour Sylvie Ravea qui vient de Tureia : “Ça s'est très bien passé, j'avais hâte que ma confirmation de termine, c'était impressionnant, il y avait beaucoup de monde, j'ai aussi pensé à mes proches qui sont loin et que j'aime très fort.”