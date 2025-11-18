

Retour de la Coupe de rugby à XV

Tahiti, le 24 novembre 2025 - Absente lors de la saison 2024-2025, la Coupe de rugby à XV de Tahiti est de retour. Le quart de finale a opposé, sur le terrain épargné par les intempéries du stade de la Punaruu, Paea à Moorea. C’est Manu Ura qui s’est imposé 24 à 8 et qui retrouvera en demi-finale, le week-end prochain, l’équipe de Faa’a. L’autre demi-finale opposera Papeete à Punaauia.



Exit le rugby à VII. D’ordinaire, c’est le championnat de rugby à X qui prend le relais, une formule qui offre une transition idéale aux rugbymen avant de basculer vers le rugby à XV. Mais cette année, c’est bien la Coupe de rugby à XV qui revient sur le devant de la scène en ce début de saison.



“La Coupe à XV est une compétition traditionnelle dans notre calendrier. Il est vrai que l’année dernière, elle n’a pas eu lieu, mais cette année, nous voulions commencer le XV plus tôt pour faire un état des lieux des effectifs et organiser au mieux le prochain championnat à XV. Nous sommes toujours en réflexion sur l’évolution de notre sport et il faut s’adapter pour que tout le monde prenne du plaisir”, expliquent Teiki Dubois et sa commission à la Fédération polynésienne de rugby, chargée d’organiser les championnats seniors.



“Il est vrai que d’habitude, après le VII, nous enchaînons avec le rugby à X, ce qui permet une bonne transition vers le rugby à XV. Mais cette année, les données ont changé et il faut s’organiser en fonction. Nous organiserons bien sûr le championnat à X, mais un peu plus tard.” Toujours dans cette volonté de créer une dynamique positive, la fédération et les clubs se sont consultés régulièrement pour établir un calendrier adapté aux problématiques du moment.



C’est donc avec le retour de la Coupe de Polynésie pour cette saison 2025-2026 que les clubs clôtureront une année rugbystique riche en événements. Avec cinq clubs seniors engagés, il a fallu composer avec un nombre impair. “Nous avons décidé de disputer un quart de finale opposant les deux dernières équipes du championnat 2024-2025. Les vainqueurs rejoindront ensuite les trois autres équipes, qualifiées automatiquement pour les demi-finales.”



Une victoire qui s’est dessinée en deuxième mi-temps



Ce match de quart de finale opposant Paea à Moorea s’est déroulé malgré les fortes pluies du week-end, samedi, sur un stade de la Punaruu finalement épargné par les inondations. Sur un terrain gras mais praticable, Manu Ura a retrouvé une équipe de Moorea partie quelques semaines plus tôt en stage en Nouvelle-Zélande et bien décidée à se qualifier.



Le premier acte a été très équilibré entre les deux formations : 5 à 3 à la pause pour Paea grâce à un essai de François Gallot pour les violets, contre une pénalité de Watson Poroi pour les joueurs de l’île Sœur. “On a fait une belle première mi-temps. On a été sérieux même si on a subi en mêlée. C’est le premier match, on manque encore de coordination, mais ça va venir”, confie le président-joueur de Jeunesse Rugby Moorea.



La seconde période a en revanche été plus compliquée pour les hommes de Watson Poroi : trop d’indiscipline, plusieurs cartons jaunes, autant d’occasions dont Paea a su profiter. “On a eu une bonne conquête, surtout en mêlée, et après une première mi-temps où l’on a eu du mal à se trouver en défense, on s’est resserré. On a aussi profité des moments où nous étions en supériorité numérique. On a terminé à quatorze car on n’avait pas de remplaçant et on a eu un blessé. J’espère que pour la demi-finale, tout le monde sera mobilisé”, explique Taputua Teinauri, président du Paea Manu Ura Rugby Club.



Avec trois essais supplémentaires inscrits, les violets décrochent leur place en demi-finale. Les oppositions, tirées au sort, auront lieu ce week-end : Paea affrontera Faa’a, tandis que Papeete sera opposé à Punaauia. Les vainqueurs joueront la finale le 6 décembre, tandis que les perdants, accompagnés de Moorea, disputeront une triangulaire.

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 24 Novembre 2025 à 15:46 | Lu 203 fois



