Résultats du bac: joie ou déception pour les lycéens, 85,75% de taux de réussite provisoire

Paris, France | AFP | vendredi 04/07/2025 - "Je suis trop contente. Je ne pensais vraiment pas l'avoir!" De Bordeaux à Paris, les lycéens de terminale ont découvert vendredi à la mi-journée les résultats du bac qui, au niveau national, affiche 85,75% de taux de réussite provisoire.



"Je suis admise, c’est la bonne surprise. En arrivant je me disais que j'allais forcément au rattrapage", s'exclame Maxence, 17 ans, en fondant en larmes devant son lycée de Bègles (Gironde), où une cinquantaine d’élèves étaient réunis devant les tableaux d'affichage.



"Maintenant, je vais aller manger car je ne pouvais rien avaler depuis hier, puis on va sortir et partir en vacances et après ce sera l’école d'infirmière à Bordeaux l’année prochaine. Je suis libérée!" souffle-t-elle.



Dans un lycée polyvalent de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), les quelques dizaines d'élèves sur place hurlent de joie au moment où tombent les résultats. Certains se portent, se courent après ou enlèvent leur t-shirt.



Lina Khila, 18 ans, a eu mention très bien. "Je pensais l'avoir mais pas mention très bien. J'ai eu 18 au grand oral", lance, ravie, cette lycéenne qui a été prise en droit à l'université Paris Cité.



"Je pensais l'avoir, et je suis au rattrapage. Mais ça va le faire. Il faut rester positif", lâche en revanche, déçu, Hatem Boukadida, 18 ans.



- "Aboutissement" -



Dans un lycée à Liffré, au nord de Rennes, les listes sont prises en photo et les jeunes téléphonent à leurs proches pour leur annoncer la nouvelle. Déçu de sa mention "bien", Arthur relativise: "c'est un moment important, je vais fêter ça évidemment."



"J'ai eu mention très bien en section européenne. Je suis vraiment super contente. Je m'attendais à une mention bien pas à une mention très bien", exulte à l'inverse Ines, "stressée" avant l'affichage.



Sur internet ou affichés dans leur lycée, les quelque 720.000 candidats au baccalauréat des filières générale, technologique et professionnelle ont découvert leurs résultats, dernière étape symbolique avant de quitter le système scolaire.



"C'est l'aboutissement de deux ans pour certains, qu'on suit depuis la première. Donc c'est sûr que ça fait du bien", témoigne Anthony Luguet, professeur d'anglais à Saint-Ouen.



Depuis 11H30 dans certaines académies, 12H, 12H30 ou 13H00 dans d'autres, les résultats sont tombés, disponibles comme chaque année en ligne ou sur des panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement.



En déplacement à Janvry (Essonne), la ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne a annoncé un taux provisoire de 85,75%, quasi-similaire à celui de l'an dernier (85,5%).



Le taux de réussite au baccalauréat dépasse depuis 2012 les 80%. L'an dernier, il était de 91,2% après le rattrapage, en hausse sur un an dans les trois voies (générale, technologique et professionnelle). En voie générale, il était de 95,9%.



- Fête -



La pression est moindre qu'avant pour le bac, en raison notamment du contrôle continu, qui représente 40% de la note. Les épreuves dites terminales (français écrit et oral, passé en classe de première, épreuves de spécialité, philosophie et grand oral passés en terminale) comptent, elles, pour 60%.



Cet examen reste nécessaire pour entamer des études supérieures, mais nombre de candidats connaissent déjà depuis plusieurs semaines leur orientation pour l'an prochain. Car Parcoursup a commencé à donner ses réponses aux futurs étudiants depuis le 2 juin, un moment devenu souvent plus important que le bac. La phase d'admission principale de la plateforme se terminera le 10 juillet.



Pour cette édition du bac, 720.806 candidats étaient inscrits, dont plus de la moitié pour le bac général (386.135 élèves), 145.930 pour le bac technologique et 188.741 pour le bac professionnel.



Pour les élèves qui n'ont pas leur bac, les épreuves de rattrapage du baccalauréat général et technologique se dérouleront jusqu'au mercredi 9 juillet inclus.



En attendant, devant le lycée de Saint-Ouen, l'heure est à la fête. Un petit groupe de lycéens, le précieux sésame en poche pour la plupart, ont mis de la musique et dansent dans la rue.